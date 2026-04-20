喋ってなんぼ駒井さんは、人気YouTuberグループ・雷獣のメンバー。灘中学校・高校を卒業後、上京して東京大学へと進学。卒業後は吉本興業に就職し、昨年までマネージャーとして働いていました。吉本では、M-1グランプリ2023＆2024の覇者である令和ロマンを担当していたという駒井さん。なぜ会社を辞めて、フリーになる道を選んだのでしょうか？◆東大卒で吉本へ。初仕事はアルバイトみたいな業務――2021年に吉本に入社。すぐ