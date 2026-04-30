千賀健永「すごい俺は使いやすい」むくみ対策にも！ドラマ撮影前に使う愛用美容液を紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【リアルすぎ】千賀健永のバッグの中身を抜き打ちチェック！ドラマ撮影に必要な美容アイテム全部見せちゃいます！』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、美容アイテムも紹介してくれました。

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■朝のケアに

動画内に登場したのはこちら。

ASTALIFT/スパークル タイト セラム 税込4,400円（公式サイトより）

泡が弾けるような使用感で、肌を引き締めながらケアできる美容液。

千賀さんは、こちらについて「朝のむくみ取りも含めて」と語り、朝のスキンケアとして取り入れている様子で紹介。

さらに「やっぱ撮影前とかはすごくいいかも」とコメントし、撮影前のコンディション調整にも活用していることを明かしてくれました。

また「ちゃんと美容液の成分も入れられて、しかもむくみ取りの成分もあって」と機能面についても触れながら、「いろんな側面ですごい俺は使いやすい」と使い勝手の良さを評価していました。

■動画もチェック

動画内では、その他にもバッグの中に入れているアイテムを多数紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。