井口裕香エッセイ連載「ヒップ・ステップ・ジャンプ！」／エピソード7：胸は鍛えるし、揺らさない。30代の体は“積み重ね”でできている
エピソード1：負けず嫌い（性格の変遷）
こんにちは〜〜〜！ 井口裕香です！
「尻トレの話はよく聞くんですが、胸トレは何かやっていますか？」とご質問をいただいたので、今回はお胸のトレーニングやケアの話、最近感じている体の変化についてお話ししたいと思います。
30代半ばを過ぎると、年齢と共に、お胸は油断するとハリがなくなったり、垂れてしまったりする感じが……あるんですよねぇ。昔はこんなこと感じなかったのに。
痩せようとして、極端に食事の量やごはん（お米）を抜いたときなんかは、特に！ しゅん、とお胸に元気がなくなってしまう気がします。しぼむ。そげていく。しかも、上のほうから。イヤーーーッ！！！
だから、みんな！ 個人の判断でお米食べないダイエットとか、〇〇抜きダイエットとか、極端な食事制限ダイエットをするは気をつけよう！ 特に30代を過ぎたら！ 食べて、動いて、痩せる！ これがいちばん健康的です。（あ、でもトレーナーさん管理下のもとでの食事制限や減量は、大丈夫だと思います。頼ろう、プロの知恵！）
なので、トレーナーの先生にお願いして、お尻だけでなく胸のトレーニングもしっかりやっています。大胸筋を鍛える、大事！
お胸のトレーニングは、高さと丸みを出せるように意識しています。
身体作りは基本的には筋トレがメイン。
有酸素運動は、とにかく歩く！ 走ることはほぼしないです。とにかく歩きます。趣味、散歩！！！（散歩友達募集中！）
ちなみに、トレーニングのときは絶対にスポーツブラをつけています。ホールド感のある、でもぎゅっと潰さない、しっかり安定感のあるスポーツブラがオススメです。サイズもちゃんと自分に合ったものをつけましょう。
常に、とにかく「揺らさない」ことを意識しています。揺らさない、本当に大事！
バストを支えている組織をクーパー靭帯っていうんですけど、一度切れてしまったら戻らないって言われていて。本当かどうかはわからないけれど、そういう話を聞くとやっぱり怖いので、なるべく守るようにしています。
日常生活でもなるべくお胸に負担がかからないようにしていて、急いでいて走るときなんかは、揺れないように荷物を抱える感じで胸を手で支えたりもします。撮影等でジャンプや走ったりするのは仕方ないんですけど、普段はできるだけ「揺らさない」「引っ張らない」「雑に扱わない」ようにしています。
簡単にですが、ケアもしています。
自宅では、こまめに保湿クリームを塗ること。特別なバストクリームとか高級なものではなく、とにかく保湿できれば何でもOK！というマイルールのもと、お風呂上がりにお顔の保湿のついでに化粧水、乳液、ボディクリームと顔から胸まで（私の場合は上半身、お腹まで）しっかり塗ります。
エステにもたまに行きます。痩身と保湿目的で、恵比寿にある「KOHAKU-EBISU-」というところに行きます。店長の小板橋さんが、とにかくかわいい！！！ そして元気いっぱい！！！会うだけで美意識と気力が上がります！ ハッピー！
「かわいい」とか「オシャレ」は、身近なかわいい人、オシャレな人から直接学ぶのが一番の近道だと思っています。
エステに通う頻度は、ダイエット目的だったときは週１で通っていましたが、今は月に何度か。撮影前に駆け込むことが多いです。
「KOHAKU-EBISU-」で私がやってもらっているコースではマッサージの最後にお塩のスクラブを全身に刷り込むのですが、汗がドバドバ出て全身スッキリするし、お肌がツルツルになるので、とてもオススメです！
とにかくお胸ケアは、揺らしすぎたり、刺激を与えすぎるのはあまりよくないんじゃないか、と気をつけています。あっちこっちこねくり回してマッサージ、とかはしません。ふんわり、包み込むように、保湿。大事に、丁寧、丁寧、丁寧に、やさしく扱います。
下着については、一時期はとにかく揺らしたくなくてずっとスポーツブラばかりつけていました。でも、運動以外ではやっぱりちゃんとした下着をつけたほうがいいのかな？ と思って、今は下着屋さんで購入しています。
補正下着ではなく、いわゆる普通の下着ですが、こだわっているポイントはとにかく「自分のサイズに合っているか」どうか。
プロの店員さんにこまめに見てもらうようにしています。私はブラジャーを少し低い位置につけてしまう癖があるみたいで、見てもらうと「位置が下がっていますね」と注意されます。紐の長さやカップの位置、アンダーの正しい位置を教えてもらい、調整しています。
やっぱりブラジャーは使っていくうちに、そしてお洗濯するたびに少しずつ紐の長さも変わってきてしまいますからね。（もちろん手洗い！ めんどくせぇけどこれも大事！）
他にも下着で気をつけていることと言えば、もったいないなぁとは思いつつも、定期的にサイズやフィット感を確認してもらって、こまめに買い替えるようにしています。下着を一式買い替えるのは、運気的にも良さそうな気がして（気がしているだけ）定期的にババッ！！ とやります。スッキリ！
スキンケアも下着も、高いものを長く使うというよりは、手に取りやすい価格帯のものでもいいので、自分に合ったものかこまめに見直して、きちんとケアしてあげることが大切なんじゃないかなと思っています。
パーソナルトレーニングもそうなんですけど、そのときどきの自分の身体の状態を見て調整してもらうことって、すごく大事だなと思っています。
たぶん、それって何事も全てに通じることなんじゃないかなぁ。
つい「これを買っておけば大丈夫」とか「これをやっておけば安心！」みたいな便利さやラクさに惹かれてしまいがちですが、結局は何事も積み重ねなんですよね。シンプル is ベスト！
30代後半になってくると、美容もケアも人生も、20代の頃とは全然違うなと感じています。ニキビは吹き出物だし、なかなか治らないでシミになるし、徹夜したらちゃんと翌日しんどいし、二日酔いは七日酔いくらい引きずるし。
本当に、小さな変化の積み重ねなんですけど、その小さな丁寧な積み重ねが、明日の自分を作っていく。それが将来、大きな違いになっていく。
最近は、若い子たちに混ざってお仕事する機会も多くて、もし私が昔ヤンチャしていたら産んでいてもおかしくない年齢の後輩とかも居たりします。ギェー！
色々な年齢の方とご一緒できるこのお仕事の面白さとありがたさを感じながら、その中で、自分の立ち位置というか、どう在りたいのかを、改めて考えるようになりました。
身体の変化だけじゃなくて、“自分のポジション”みたいなものも、少しずつ変わってきているのかもしれないなって。そのあたりのお話は、また次回ゆっくりできたらと思います！