銀座コージーコーナー、『スター・ウォーズ』コレクション登場！ グローグーの1人用ケーキも超かわいい
「銀座コージーコーナー」は、5月11日（月）から6月25日（木）頃までの期間限定で、『スター・ウォーズ』シリーズの世界観を表現したスイーツを、全国の店舗で発売する。
【写真】瞳がうるうるで愛らしい！ グローグーのチョコケーキ
■予約可能
今回登場するのは、『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターをケデザインしたアソートBOX、1人用ケーキ、焼き菓子セットの全3品。
「＜スター・ウォーズ＞コレクション」は、「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターをプチケーキで表現。ヨーダをイメージし、抹茶ホイップクリームと抹茶あんを組み合わせたタルトなど、9つのプチケーキを“はるか彼方の銀河系”をイメージした箱に詰め合わせた、『スター・ウォーズ』の世界観に没入できる商品となっている。
また、チョコチップ入りクリームをサンドしたチョコケーキに、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に登場するグローグーのピックを飾った、超かわいい1人用ケーキも並ぶ。
さらに、ベスカー（マンダロリアン鋼）風のメタリック調の箱に、マドレーヌ2種とプリントクッキーを入れた「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」は、表面にマンダロリアン、裏面にグローグーをデザインしたリフレクター（反射板）チャームが付属する。
なお、いずれの商品も店頭予約を受け付け中。一部店舗では、「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」のみ、5月6日（水）10時00分から6月20日（土）の間でネット予約が可能だ。
【写真】瞳がうるうるで愛らしい！ グローグーのチョコケーキ
■予約可能
今回登場するのは、『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターをケデザインしたアソートBOX、1人用ケーキ、焼き菓子セットの全3品。
「＜スター・ウォーズ＞コレクション」は、「エピソードI−IX」に登場する人気キャラクターをプチケーキで表現。ヨーダをイメージし、抹茶ホイップクリームと抹茶あんを組み合わせたタルトなど、9つのプチケーキを“はるか彼方の銀河系”をイメージした箱に詰め合わせた、『スター・ウォーズ』の世界観に没入できる商品となっている。
さらに、ベスカー（マンダロリアン鋼）風のメタリック調の箱に、マドレーヌ2種とプリントクッキーを入れた「＜スター・ウォーズ＞スイーツBOX（8個入）」は、表面にマンダロリアン、裏面にグローグーをデザインしたリフレクター（反射板）チャームが付属する。
なお、いずれの商品も店頭予約を受け付け中。一部店舗では、「＜スター・ウォーズ＞コレクション（9個入）」のみ、5月6日（水）10時00分から6月20日（土）の間でネット予約が可能だ。