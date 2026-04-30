【漢字クイズ】「為又」はなんて読む？沖縄県の地名はやっぱり難しい！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「為又」はなんて読む？
「為又」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、沖縄県の地名です。
いったい、「為又」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「びいまた」でした！
沖縄県名護市に位置する為又。
名護市にある「ナゴパイナップルパーク」は、パイナップルをテーマにした体験型観光施設で、園内をカートで巡りながら南国気分を満喫できます。
パイナップルの試食やスイーツ、お土産も充実していて、家族連れにも人気のスポットなんだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『ナゴパイナップルパーク公式サイト』
ライター Ray WEB編集部