Claude Sonnet 4.5超えのフランス製AIモデル「Mistral Medium 3.5」がオープンモデルとして公開される＆Mistral Vibeがクラウド対応
フランスのAI企業であるMistral AIがパラメーター数1280億のAIモデル「Mistral Medium 3.5」をオープンモデルとして公開しました。合わせてコーディングエージェントのMistral Vibeがクラウドで動作するようになり、複数のエージェントを同時実行したりチャットAIのLe Chatからタスクを開始できるようになりました。
Mistral Medium 3.5, a new flagship model in public preview by @MistralAI that merges instruction-following, reasoning, and coding into a single 128B dense model with a 256k context window and configurable reasoning effort. It's a new default model for Mistral Vibe and Le Chat.
Mistral Medium 3.5はパラメーター数1280億のAIモデルで、コンテキスト長は25万6000です。コーディングエージェントとしての能力が高く、英語・日本語・フランス語を含む数十の言語に対応しています。また、テキストだけでなく画像の入力も可能です。
「Mistral Medium 3.5」「Devstral 2」「Devstral 2 Small」のエージェント性能を比較したグラフが以下。Mistral Medium 3.5の性能が旧モデルと比べて大きく向上していることが分かります。
「Mistral Medium 3.5 (128B)」「Claude Sonnet 4.5」「Claude Sonnet 4.6」「Kimi K2.5 (1T A32B)」「GLM-5.1 (744B A40B)」「Qwen3.5 (397B A17B)」のエージェント性能比較結果は以下の通り。Mistral Medium 3.5はほとんどのテストでClaude Sonnet 4.5を上回りました。
数学性能を測定するテストでは大型の中国製モデルを上回っています。Mistral AIはMistral Medium 3.5について「わずか4基のGPUで実行可能な規模でありながら、実世界で優れたパフォーマンスを発揮する」とアピールしています。
Mistral Medium 3.5はパブリックプレビュー版という位置付けで、Mistral VibeとLe Chatのデフォルトモデルとして展開されています。また、Hugging Faceでモデルが配布されており、投機的推論に対応したMistral Medium 3.5 128B EAGLEも公開されています。
mistralai/Mistral-Medium-3.5-128B · Hugging Face
https://huggingface.co/mistralai/Mistral-Medium-3.5-128B
mistralai/Mistral-Medium-3.5-128B-EAGLE · Hugging Face
https://huggingface.co/mistralai/Mistral-Medium-3.5-128B-EAGLE
加えて、Mistral Vibeがクラウドで動作するようになり、ローカルで処理しているエージェントタスクをクラウドに引き継げるようになりました。Mistral VibeとLe Chatの連携も強化されており、Le Chatとの会話からエージェントタスクを開始できるようになっています。
