サーバー不要で始まる特権ID管理！ エンカレッジ・テクノロジ「ESS AdminONE Cloud」

記事ポイント エンカレッジ・テクノロジが特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE」のクラウド版の申込受付を2026年4月27日より開始顧客ごとの専用インスタンスで他社とのデータ共有なし、ソフトウェア版との機能差異も一切なしAWSを採用した24時間365日監視と冗長化オプションでサーバー保守の手間なしに高い可用性を確保 エンカレッジ・テクノロジが特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE」のクラウド版の申込受付を2026年4月27日より開始顧客ごとの専用インスタンスで他社とのデータ共有なし、ソフトウェア版との機能差異も一切なしAWSを採用した24時間365日監視と冗長化オプションでサーバー保守の手間なしに高い可用性を確保

企業のITシステムに対してあらゆる操作権限を持つ「特権ID」を、クラウドで安全に管理できるサービスが登場しました。

エンカレッジ・テクノロジは、次世代型特権ID管理ソフトウェア「ESS AdminONE」のクラウド版「ESS AdminONE Cloud（イーエスエス アドミンワン クラウド）」の申込受付を2026年4月27日（月）より開始しました。

エンカレッジ・テクノロジ「ESS AdminONE Cloud」





販売開始日：2026年4月27日（月）提供元：エンカレッジ・テクノロジ株式会社ライトエディション：2,360,000円／年（管理対象10ノード・サーバーシングル構成）スタンダードエディション：4,575,000円／年（管理対象50ノード・サーバー冗長構成）初期費用：200,000円（初回申込時）契約形式：年間サブスクリプション（1年単位更新）

特権IDとは、コンピューターシステムに対してあらゆる操作が可能な管理者権限のことです。

適切に管理されなければ内部不正やサイバー攻撃の侵入口となるリスクを抱えており、金融・公共・通信といった社会インフラを担う組織では特に厳格な運用管理が求められます。

ESS AdminONE Cloudは、こうした特権IDの発行・利用・証跡を一元管理する「ESS AdminONE」の全機能を、サーバー構築・保守の手間なしにクラウドで利用できるサービスです。

クラウドサービスながら、管理サーバーは顧客ごとに専用インスタンスが用意されます。

他社とのデータ共有が発生しないため、マルチテナント型に生じがちなセキュリティ上・パフォーマンス上の懸念を排除しており、メンテナンスによる計画停止のタイミングも顧客の都合に合わせて調整できます。

ソフトウェア版との機能差異は一切なく、すべての機能を制限なく利用できます。

高可用性インフラと運用の自動化

AdminONEサーバーおよび関連コンポーネントのホスティングには、高い可用性とセキュリティで知られるAmazon Web Services（AWS）を採用しています。

複数のデータセンターに分散配置する冗長化オプションと、高い障害耐性を持つストレージの組み合わせで、システム全体の可用性・耐障害性を確保しています。

障害監視は24時間365日体制で実施され、定期的なデータバックアップやパッチ適用といった煩雑な運用作業はエンカレッジ・テクノロジが担当します。

社内でサーバー専任担当者を置いていない組織でも、安定した特権ID管理環境を維持できます。

多様な接続方式と利用形態

管理対象システムとの接続は、サイト間VPNを経由する方法と、AWS上のシステムとはVPC間を直接接続する方法の2種類が用意されています。

利用形態は3つの構成から選択でき、ホスティングされたAdminONEサーバーをゲートウェイとして経由する構成、専用貸出ツールを使って社内端末から各システムへ直接アクセスする構成、社内に踏み台サーバーを配置する構成に対応しています。

これらを混在させて組み合わせることも可能で、既存のネットワーク環境に応じた柔軟な導入が実現します。

セキュリティ認証と運営体制

サービスはISMSに加え、クラウドセキュリティの国際規格に準拠した認証「JIP-ISMS517-1.0」を取得済みの部門が運営します。

ESS AdminONEとAWSそれぞれのベストプラクティスに沿ったセキュリティ設計を採用しており、内外の脅威に対して多層的な防御体制を構築しています。

エンカレッジ・テクノロジは2002年の創業以来、金融・公共・通信などの社会インフラを支えるITシステムの運用統制を支援するソフトウェアを開発してきています。

システム証跡監査ツール「ESS REC」は16年連続で市場シェア1位を獲得しており、累計800社以上の企業に採用されています。

ESS AdminONE Cloudは、サーバー調達・保守の負担なしに特権ID管理の本格運用を始めたい組織の新たな選択肢となっています。

ESS AdminONE Cloudの紹介でした。

よくある質問

Q. ESS AdminONE Cloudとソフトウェア版の機能の違いは何ですか。

A. 機能差異はなく、すべての機能を制限なく利用できます。

ただし、一部の設定変更はセルフサービスでの対応ではなく、エンカレッジ・テクノロジへの申し込みが必要なものがあります。

Q. ESS AdminONEの既存ユーザーが移行する場合の料金体系はどのようなものですか。

A. 現在ESS AdminONEを利用中の顧客向けに、ESS AdminONE Cloudへの移行または追加契約の優遇価格が用意されています。

詳細はエンカレッジ・テクノロジまたは販売代理店から案内されます。

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