ちゃんみな「そろそろ自分の仕事をちょっとずつ減らす」 理由明かす
ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。「そろそろ自分の仕事をちょっとずつ減らす」と明かした。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
2年前に結婚し、その後女児を出産したちゃんみな。「本当にかわいい」と溺愛の様子で「自分でも考えられないくらい信じられない感情になった」「その子だけは守らないといけない」と心境の変化を明かした。
「ありがたいことに忙しくさせていただいている」という中、現在は両親にも手伝ってもらいながら仕事と両立していると伝えた。
子どもはもうすぐ2歳を迎えるといい、「ちょっとそろそろ自分の仕事をちょっとずつ減らして子どもとの時間を取っていこうと思います」と話していた。
【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな
2年前に結婚し、その後女児を出産したちゃんみな。「本当にかわいい」と溺愛の様子で「自分でも考えられないくらい信じられない感情になった」「その子だけは守らないといけない」と心境の変化を明かした。
「ありがたいことに忙しくさせていただいている」という中、現在は両親にも手伝ってもらいながら仕事と両立していると伝えた。
子どもはもうすぐ2歳を迎えるといい、「ちょっとそろそろ自分の仕事をちょっとずつ減らして子どもとの時間を取っていこうと思います」と話していた。