コンテナが丸ごと動く防災ホテル！ デベロップ HOTEL R9 The Yard 山鹿

記事ポイント 熊本県山鹿市に2026年5月30日開業のコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山鹿」1台1客室の独立コンテナ構造で、隣室と壁を共有しない静粛性とプライバシーを実現災害時には客室コンテナを被災地へ移設し避難施設として機能する「レスキューホテル」を兼ねる 熊本県山鹿市に2026年5月30日開業のコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 山鹿」1台1客室の独立コンテナ構造で、隣室と壁を共有しない静粛性とプライバシーを実現災害時には客室コンテナを被災地へ移設し避難施設として機能する「レスキューホテル」を兼ねる

建築用コンテナを1台1室に仕立てる独自設計のホテルブランド「HOTEL R9 The Yard」の新拠点が、熊本県山鹿市に2026年5月30日（土）開業します。

国道325号沿いの立地から山鹿温泉郷や周辺の製造業エリアへのアクセスが良好で、ビジネスから観光まで幅広い滞在に対応します。

平時は快適な宿泊施設として機能しながら、有事には客室コンテナをそのまま被災地へ移設できる「レスキューホテル」の役割も担います。

デベロップ「HOTEL R9 The Yard 山鹿」





施設名：HOTEL R9 The Yard 山鹿（ホテル アールナイン ザ ヤード ヤマガ）所在地：熊本県山鹿市古閑1324-1開業日：2026年5月30日（土）予定予約受付開始：2026年5月22日（金）15:00予定アクセス：九州自動車道「植木IC」より車で約15分、「菊水IC」より車で約20分客室数：53室（ダブルルーム48室・ツインルーム5室）駐車場：無料・56台（普通車・軽自動車）

熊本県内5店舗目となる「HOTEL R9 The Yard 山鹿」は、コンテナホテルブランド「HOTEL R9 The Yard」シリーズとして136店舗目の開業です。

建築用コンテナモジュールを1台1客室に使った独立構造は、隣室と壁を共有しないため、一般的なホテルで気になりやすいドアの開閉音や隣室の物音が届きません。

全国で130店舗・5,050室（2026年4月1日現在）を運営してきた実績を背景に、静粛性とプライバシーの評価が積み重なってきたブランドです。

敷地面積4,021m²に53室を配置した広めのレイアウトで、チェックイン・アウト時のロビー混雑も分散されやすい構造です。

1名6,200円/泊から泊まれる価格帯は、週半ばの出張にも週末旅行にも取り入れやすく、山鹿温泉郷や歴史スポットへの訪問と組み合わせたプランも作りやすい設定です。

客室タイプ





客室（ツインルーム）





ダブルルーム：定員2名・13m²、1名6,200円/泊〜・2名8,700円/泊〜（48室）ツインルーム：定員2名・13m²、1名6,200円/泊〜・2名9,700円/泊〜（5室）

ダブルルームは48室展開で、壁際に配置されたダブルベッドの奥にデスクと壁掛けテレビが並び、その横に電子レンジ・冷蔵庫・加湿器が収まるレイアウトです。

13m²というコンパクトな空間ながら、荷物を広げてくつろぐための余白が確保されています。

ツインルームはシングルベッド2台が向かい合わせに並ぶ配置で、友人との2名旅行や同僚との出張宿泊にも対応します。

どちらのタイプも冷凍冷蔵庫・電子レンジ・加湿空気清浄機を装備しており、近隣のスーパーマーケットで食材を調達して室内で軽食をとるスタイルも取り入れやすい設備です。





各室のユニットバスはバスタブとシャワーを備えた設計です。

移動や業務の疲れを湯につかって解消してから、翌朝の目的地へ向かう滞在スタイルを日常的にサポートします。

立地とアクセス

「HOTEL R9 The Yard 山鹿」は熊本県山鹿市古閑の国道325号沿いに立地し、九州自動車道「植木IC」から車で約15分、「菊水IC」からは車で約20分で到着します。

周辺10分圏内には製造業を中心とした企業集積エリアが広がり、平日の出張拠点として利用しやすい環境です。

徒歩圏内にはスーパーマーケット・ドラッグストア・飲食店が揃い、外食でも室内での食事でも不便を感じません。

車で15分以内には「山鹿温泉」「熊入温泉」を含む「やまが温泉郷」があり、チェックイン前の立ち寄り湯や夕食後の夜温泉にも足を延ばしやすい距離です。

重要文化財の芝居小屋「八千代座」や飛鳥時代に築かれた古代山城「鞠智城」も同じ15分圏内に点在し、週末は温泉と歴史観光をセットにした滞在プランが組めます。

レスキューホテルとしての役割





「HOTEL R9 The Yard」シリーズは、平時の宿泊施設としての機能に加え、有事には客室コンテナをトラックで被災地へ迅速に輸送し、避難施設や臨時医療施設として提供する「レスキューホテル」の役割を担います。

隣室と壁を共有しない独立したコンテナ構造は、感染症対策の隔離空間としても有効で、2020年の長崎クルーズ船における新型コロナウイルス感染拡大防止対応を皮切りに、2021年12月には栃木県へ126室が診察室やナースステーション等の臨時医療施設として出動しました。

2022年2月には千葉県・東京都の臨時医療施設に計21室が稼働し、医療従事者の負担軽減に貢献した実績を持ちます。

「レスキューホテル」はフェーズフリー認証とSDGs事業認定を取得しており、日常の宿泊と非常時の支援を一体的に担う「備えない防災」の仕組みとして機能します。

熊本県内5店舗目となる山鹿店は、熊本県をはじめ九州エリアの防災拠点としての役割も期待されています。

「動くホテル」誕生の背景

「レスキューホテル」の構想は2011年の東日本大震災がきっかけです。

デベロップは震災直後に宮城県石巻市へ入り、コンテナ型備蓄倉庫の寄贈と復興従事者用の仮設宿泊施設の建設を行います。

多くの被災者が不自由な避難所生活を強いられている現実を目の当たりにし、「発災後すぐに安全なプライベート空間を届けたい」という思いが「レスキューホテル」誕生の原点です。

石巻市の仮設宿泊施設として使用したコンテナは2017年に栃木県佐野市へ移設され、「HOTEL R9 SANOFUJIOKA」としてリニューアルオープン。

さらに移設性を高めるべく1台1客室型に改良し、2018年12月に「HOTEL R9 The Yard」1号店が栃木県真岡市で開業しました。

この1号店を起点に全国各地への展開が加速し、山鹿への出店もネットワーク拡充の一端を担います。

予約受付は開業の8日前、2026年5月22日（金）15:00から開始されます。

出張の中継拠点として、温泉と歴史観光を組み合わせた週末旅行の宿として、山鹿市内に整った新しい選択肢です。

HOTEL R9 The Yard 山鹿の紹介でした。

よくある質問

Q. コンテナホテルの防音性はどうですか？

A. 「HOTEL R9 The Yard」シリーズは建築用コンテナモジュールを1台1室として独立配置しており、隣室と壁を接しない構造です。

一般的なホテルで起きやすい隣室の物音やドア音が伝わりにくく、出張中の疲れを翌朝まで持ち越さずに済む静かな環境が整っています。

Q. フェーズフリー認証とはどのような認証ですか？

A. フェーズフリーとは、日常時と非常時という「フェーズ（局面）」を問わずに役立つ製品・サービスの設計思想に与えられる認証です。

「レスキューホテル」はこの認証を取得しており、通常の宿泊施設としての快適さと、災害時の避難・医療施設としての機能を同時に満たすものとして評価されています。

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