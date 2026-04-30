【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Bucasso ストロークサンダー

Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にプラモデル用のヤスリが追加された。

期間中、パワフルなモーターを搭載した電動ヤスリ「ストロークサンダー」や、「ダイヤモンドヤスリ」、「ガラスヤスリ」、「スポンジヤスリ」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Bucasso ストロークサンダー

本製品は、パワフルなモーターを搭載。1,000回転/分から8,000回転/分までの無段階調速で、作業内容や材料に合わせて自由に調節ができる。また、LED照明を搭載しており、暗いところでも作業できる。

付属のUSBケーブルで電源に接続し、充電しながら使用可能。電池容量は2,000ｍAhで、2時間（無負荷）作業を続けることができる。

GOKEI ダイヤモンドヤスリ

厚さ0.4～0.5mmと極薄で、手の入りにくい細かな成型品の隙間にも入り込む。均一な切削面が得られる、きめのそろったダイヤモンド砥粒は脱粒が少なく切削感が長持ちする。

Stedi スポンジヤスリスティック

細かい場所の研磨やプラモデルの平面など多用途で使用できる。持ち手にスポンジが採用されているため握りやすく滑りにくいのが特長。荒目、中目、細目の3種類がセットになっている。