年金暮らしに入る予定の夫婦が、「月5万円でも働けばかなり違うのでは？」と話しています。ただ、交通費や食費も増えるなら思ったほど残らない気もします。老後の就労は本当に家計改善につながるのでしょうか？

年金生活で「月5万円働く」は本当に意味があるのか？検索意図を考える

年金生活に入る前後の夫婦が「少しでも働いた方がよいのか」と悩む背景には、老後資金への不安が大きいでしょう。「月5万円程度の収入でも家計は楽になるのか」「働くことでかえって支出が増えてしまうのではないか」といった疑問を抱く人も少なくありません。

実際、交通費や外食費、体力面の負担なども考えると、単純に収入が増えた分だけ手元に残るとは限りません。この記事では、こうした不安に対して、収入と支出のバランスを踏まえながら、老後の就労が家計に与える影響を具体的に見ていきます。



月5万円の収入でも家計改善につながる理由

結論から言えば、月5万円の収入でも家計に与える影響は決して小さくありません。例えば、年金だけで生活する場合、毎月の収支がギリギリ、もしくは赤字になるケースも少なくありません。そのような状況で月5万円の収入が加わると、年間では60万円のプラスになります。

この60万円は、医療費や突発的な出費への備えとして大きな安心材料になります。特に高齢になると通院の機会が増えやすく、医療費は無視できません。また、生活にゆとりが生まれることで、外食や旅行などの楽しみにもお金を回せるようになります。

さらに、収入があることで貯蓄の取り崩しペースを抑えられる点も重要です。老後資金は限りがあるため、取り崩しを遅らせることは長期的な安心につながります。このように、月5万円という金額でも、生活全体に与える影響は想像以上に大きいと言えます。



働くことで増える支出と注意すべきポイント

一方で、働くことで支出が増えるのも事実です。代表的なのが交通費や食費です。例えば、通勤に電車などを利用する場合、交通費が支給されないと自己負担が発生し、月に数千円から1万円程度になることもあります。また、勤務中の昼食代や外食の増加も見逃せません。

さらに、仕事用の衣服や靴の購入、場合によっては交際費が増えることもあります。これらを合計すると、月5万円の収入のうち1～2万円程度が消えてしまう可能性もあります。

ただし、こうした支出は工夫によって抑えることができます。例えば、自宅から近い職場を選べば交通費は減らせますし、弁当を持参すれば食費も抑えられます。勤務日数を週2～3日に調整することで、体力的な負担も軽減できます。

また、収入によっては税金や社会保険料に影響が出る場合もあります。例えば、一定額を超えると住民税が発生したり、配偶者控除に影響が出たりするケースもあるため、事前に確認しておくことが大切です。知らずに働きすぎて手取りが減るという事態を避けるためにも、制度の理解は欠かせません。



老後の就労は収入以上のメリットもある

老後の就労は、単にお金の問題だけではありません。仕事を続けることで生活にリズムが生まれ、健康維持にもつながります。特に外出の機会が増えることで、運動不足の解消や認知機能の低下予防にも効果が期待できます。

また、人との交流が増える点も大きなメリットです。退職後は社会とのつながりが減りがちですが、働くことで新しい人間関係が生まれ、孤立を防ぐことができます。こうした精神的な充実は、結果として生活の満足度を高めることにもつながります。

もちろん、無理をして働く必要はありません。体調やライフスタイルに合わせて、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。短時間勤務や軽作業など、負担の少ない仕事も増えています。

老後の就労は、収入面だけでなく生活全体を豊かにする可能性があります。支出とのバランスを意識しながら、自分たちに合った働き方を見つけることで、安心で充実した老後を実現しやすくなるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー