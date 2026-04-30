ダウンスウィングで左に体重を乗せようとする動きは無意味！

Sスウィングのテークバックでは、まずアウターシェルが動き出し、それが限界まで達すると、肋骨が右に回り始めます。肋骨が背骨のねじれの限界の17度、右に向き切ると、今度は骨盤が右に回り始めます。その骨盤は、股関節の可動域の限界に達したところで自然と止まります。止まったところがトップ・オブ・スウィングとなるのです。

ここで、下半身のセットアップで最初に述べたことを思い出してください。なぜ、右足の大腿骨を反時計回りに少し回してセットアップしたかというと、骨盤の動きにしっかりとストッパーをかけるためなのです。最初に、右の太ももを反時計回りに少し回して構えてやることで、骨盤が右に回りすぎることがなくなり、トップがいつも同じ位置で確実に止まるようになる。これで再現性が高められるのです。

次に左足のセットアップです。左足はツマ先を約17度開いてセットします。トップで17度、右にねじれた背骨は、ダウンスウィングでもねじれたまま戻ってきて、肋骨に対して骨盤がやや開いた状態でインパクトを迎えます。そのねじれの差の17度分、左ツマ先を開いてセットしておけば、インパクト時に股関節にストッパーがかかり、アウターシェルが一気に追い越していき、クラブヘッドが加速しながら球に当たってくれるというわけです。こうした下半身のセットアップでもっとも重要なのが、骨盤を前傾させておくことです。

ゴルファーのなかには、テークバックで右ヒザが流れるクセの人がいます。でも、よく考えると、ヒザ関節は縦(自分から見て前後)にしか動きません。つまり縦にしか曲がらないヒザが、横に流れることは本来あり得ません。あり得ないことが起こるのはなぜか?

それは骨盤が前傾していないからです。骨盤が地面と平行の状態で右に回転すれば、右のヒザ頭は必ず右を向きます。これはヒザが横に折れるのではなく、骨盤と足首が横に回転するからです。でも骨盤を前傾させておけば、骨盤を右に回転させても、右のヒザ頭は正面を向いたままでいられます。骨盤が縦に回転するからです。骨盤はベルトのバックルが地面を向くくらいの角度で前傾させましょう。

骨盤を前傾させた状態で、テークバックでは右股関節は斜め後方に動かされます。こうすると、スウィング中、背骨の角度は変わりません。テークバックで体重を右に移そうとしたり、ダウンスウィングで左に体重を乗せようと腰をスライドさせたりするのは、背骨のブレを自ら作るだけでまったく無意味です。第一、体重移動は「する」動きではなく、かってに「なる」動きです。自分からやろうとすると、スウィングが難しくなるだけなので、やめましょう。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨