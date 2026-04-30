雨の日もアクティブに動ける最強の相棒。機能性抜群な【キウ】のバックパックが、今すぐ手に入るAmazonで販売中！
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荷物が多い日もこれ一つで解決。収納力と耐久性を兼ね備えた【キウ】のバックパックが、Amazonで販売中！
耐久性に優れた600D生地を採用し、22Lの大容量を実現した機能的なバックパック。表面にはっ水、裏面に防水加工を施しており、天候を気にせず使用できる。シューズ収納ポケットやサイドファスナーなど、使い勝手を追求した設計で、通勤・通学からアウトドアまで幅広く活躍する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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底部分に専用のシューズ収納ポケットを完備。ジム通いや部活動など、靴を分けて持ち運びたいシーンで非常に重宝する設計となっている。
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背面には通気性の高いメッシュ素材を採用。長時間の使用でも蒸れにくく、快適な背負い心地をキープできるため、アクティブな移動にも最適だ。
内部へ直接アクセスできるサイドファスナーを搭載。背負ったままでも財布やスマホをスムーズに取り出せるため、移動中のストレスを軽減する。
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容量を調整できるサイドベルトや、ポンチョを常備できる底ポケットなど、細部まで使いやすさにこだわった工夫が満載の頼れるアイテムだ。
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耐久性に優れた600D生地を採用し、22Lの大容量を実現した機能的なバックパック。表面にはっ水、裏面に防水加工を施しており、天候を気にせず使用できる。シューズ収納ポケットやサイドファスナーなど、使い勝手を追求した設計で、通勤・通学からアウトドアまで幅広く活躍する。
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