「青春に終わりはないんだ！」公園で見かけた「あの頃」と変わらないおばちゃん2人の尊い友情から再確認【作者に聞く】
【ほっこり】青春は若者だけのものじゃない！何歳になっても青春を忘れない2人を見た
青木ぼんろ(@aobonro)さんは、サラリーマン生活で起こる出来事を哀愁漂うタッチで漫画にしている。どこかで経験したことのあるような日常の風景を描いた作品には、SNSで多くの共感の声が寄せられている。
■清涼飲料水のCMへの憧れ
青木さんは高校まで田舎で過ごしており、彼女と自転車で田んぼ道を走るような、清涼飲料水のCM風の青春にあこがれていた。実際には男友達と過ごすことが多かったというが、その友人たちと今でも当時の感覚に戻れることに価値を感じている。「昔から仲のいい友人と会うとふざけ合う。そういう意味では青春に終わりはないのかもしれない」と青木さんは語る。なお、ダイエット目的で始めたランニングは、紆余曲折を経てやめてしまったそうだ。
■青春は若者だけのものじゃない
あるとき、青木さんは公園でおばちゃん2人の尊い友情を目撃し、「青春に終わりなんてないんだ」と再確認した。何歳になっても「あの頃」と変わらず楽しそうに過ごす彼女たちの姿は、大人になった青木さんの心に温かく響いた。誰の人生にも影響を及ぼすことはないかもしれないが、どこか一大事にも思えるようなサラリーマンの日常は、これからも続いていく。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
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