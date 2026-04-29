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気象予報士の松浦悠真が、YouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【警報級大雨も】30日～1日は雨風強まる GWの移動に影響か｜大雨最新解説」と題した動画を公開した。ゴールデンウィーク期間中の天候について、4月30日から5月1日にかけて広範囲で警報級の大雨となる可能性を警告した。



動画では、30日から1日にかけて西日本から北日本にかけて全国的な天気の崩れとなり、激しい雨や雷雨といったシビアな気象現象になる可能性が高いと解説。その荒れた天気の要因として、「上空の寒冷渦や地上の低気圧」を挙げた。



30日には上空の寒冷渦が西日本に進み、それに伴って地上の低気圧も発達。低気圧に向かって強い暖湿流が流れ込むことで、激しい雨が降る目安となる状態になると説明している。さらに、低気圧が通過したあとも上空の寒気が入るため、大気の不安定な状態が続くと指摘した。



雨風の予想シミュレーションでは、30日の午後には九州南部や南西諸島を中心に激しい雨が降り始め、1日にかけて雨雲が東日本や北日本へと進んでいく様子が示された。風の収束が強いことから「もしかしたら非常に激しい降り方になるかもしれない」と述べ、交通機関への影響にも懸念を示した。また、落雷だけでなく、竜巻などの激しい突風の恐れがあることも強調し、「1回晴れたとしても天気の急変に注意が必要というのが1日の特徴になってきます」と語った。



予想される降水量として、太平洋側を中心に100ミリを超える大雨が予測されており、東北や山陰などでも雨量が増加する可能性がある。松浦は、ゴールデンウィーク後半の3日から4日にかけても再び荒れた天気となる可能性があるとし、事前の警戒を促した。