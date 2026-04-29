ダートクラシック１冠目レースでの地方馬の走りに、ＳＮＳが沸いている。

３歳ダートクラシック１冠目「第７１回羽田盃」は４月２９日、大井競馬の１１Ｒ（ダート１８００メートル）で争われた。１３頭（ＪＲＡ３、南関東１０＝トリグラフヒルは出走取り消し）が出走。戸崎圭太騎手騎乗で３番人気のフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）が、勝利をつかんだ。好スタートから逃げの手に出ると、直線でも粘り２着ロックターミガンに３馬身差をつける完勝だった。勝ち時計は１分５２秒７。

レース途中から直線半ばまではフィンガー、ロックターミガンにリアライズグリントのＪＲＡ勢３頭の争い。そのままゴールするかと思われたが、外から６番人気ロウリュ（牡３歳、大井・森下淳平厩舎、父ミスターメロディ）が飛んできた。直線は８番手で迎えたが、上がり３ハロンは３８秒３。勝ったフィンガー（上がり３ハロン３８秒８）、２着のロックターミガン（同３９秒４）には届かなかったが、リアライズグリント（同３９秒５）を差し切り、堂々の３着に入った。

ものすごい末脚を見せたロウリュ。Ｘでも一時、トレンド３位に入るなど注目を浴びた。ＳＮＳ上では「お見事、ミスターメロディ産駒なのも熱い」「ロウリュすごい！w」「ロウリュは展開向いたのもあるけど良い末脚だったので将来的にＪｐｎ１勝てると思う」「ロウリュはダートグレード褒賞金に加え、3歳競走地方所属馬付加金を満額とはお見事」「ロウリュの後ろからの脚よ やば」「ロウリュ末脚すごかった」「ロウリュえらいー！！！」などのコメントが寄せられている。