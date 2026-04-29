◆ＯＮＥ「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」（２９日、有明アリーナ）

世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ フライ級キックボクシング暫定王座決定戦 ロッタン ＶＳ 武尊」を開催した。

ＯＮＥバンタム級（６５・８キロ以下）キックボクシング世界タイトルマッチ（３分５ラウンド）は、が王者・ジョナサン・ハガティー（英国）に挑んだ。

昨年１１月１６日にＯＮＥフライ級キック王者のスーパーレック・キアトモー９を判定で破った与座。待望のベルト奪取に挑んだ一戦は、両者共に構えを左右へ目まぐるしく変える技術戦となった。

初回は、ヒザ蹴りを軸に組み立てる王者に与座はローキックで対抗した。２回以降は、ハガティーの至近距離でのアッパー、距離をおいてのストレート、フックなどパンチがさえ渡った。ガードを固めて耐えた与座もロー、ミドルのキックを中心に反撃を試みた。最終ラウンド、与座は左フックで攻め込みアリーナを沸かせたが３ー０の判定で敗れた。

同大会はフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １ 〜武尊引退試合 運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。

◆４・２９有明 第１３試合までの成績

▼第１３試合 ＯＮＥアトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ●

▼第１２試合 ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ ３分５ラウンド

〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇マラット・グレゴリアン（１回１分５１秒 ＫＯ）海人●

▼第１０試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇澤田千優（１回４分３３秒 アームバー）三浦彩佳●

▼第９試合 バンタム級キックボクシング ３分３ラウンド

〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●

▼第８試合 フェザー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●

▼第７試合 アトム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇平田樹（３回２分４２秒 リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●

▼第６試合 フライ級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●

▼第５試合 ストロー級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇山北渓人（２回１分３１秒 アームバー）黒澤亮平●

▼第４試合 フライ級ムエタイ ３分３ラウンド

〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●

▼第３試合 ストロー級キックボクシング ３分３ラウンド

〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●

▼第２試合 フライ級キックボクシング ３分３ラウンド

〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●

▼第１試合 バンタム級総合格闘技 ５分３ラウンド

〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●