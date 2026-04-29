◆ＯＮＥ「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　フライ級キックボクシング暫定王座決定戦　ロッタン　ＶＳ　武尊」（２９日、有明アリーナ）

　世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ　Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２９日、有明アリーナで「ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　フライ級キックボクシング暫定王座決定戦　ロッタン　ＶＳ　武尊」を開催した。

　ＯＮＥバンタム級（６５・８キロ以下）キックボクシング世界タイトルマッチ（３分５ラウンド）は、が王者・ジョナサン・ハガティー（英国）に挑んだ。

　昨年１１月１６日にＯＮＥフライ級キック王者のスーパーレック・キアトモー９を判定で破った与座。待望のベルト奪取に挑んだ一戦は、両者共に構えを左右へ目まぐるしく変える技術戦となった。

　初回は、ヒザ蹴りを軸に組み立てる王者に与座はローキックで対抗した。２回以降は、ハガティーの至近距離でのアッパー、距離をおいてのストレート、フックなどパンチがさえ渡った。ガードを固めて耐えた与座もロー、ミドルのキックを中心に反撃を試みた。最終ラウンド、与座は左フックで攻め込みアリーナを沸かせたが３ー０の判定で敗れた。

　同大会はフジテレビ系列全国ネットで試合当日の午後１０時から「Ｕ‐ＮＥＸＴ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＯＮＥ　ＳＡＭＵＲＡＩ　１　〜武尊引退試合　運命のリベンジマッチ〜」と銘打ち地上波放送する。

　◆４・２９有明　第１３試合までの成績

　▼第１３試合　ＯＮＥアトム級ムエタイ　世界タイトルマッチ　３分５ラウンド

〇王者・吉成名高（判定３―０）挑戦者・ソンチャイノーイ●

　▼第１２試合　ＯＮＥバンタム級キックボクシング世界タイトルマッチ　３分５ラウンド

〇王者・ジョナサン・ハガティー（判定３―０）挑戦者・与座優貴●

　▼第１１試合　フェザー級キックボクシング　３分３ラウンド

〇マラット・グレゴリアン（１回１分５１秒　ＫＯ）海人●

　▼第１０試合　アトム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇澤田千優（１回４分３３秒　アームバー）三浦彩佳●

　▼第９試合　バンタム級キックボクシング　３分３ラウンド

〇秋元皓貴（判定２―１）久井大夢●

　▼第８試合　フェザー級キックボクシング　３分３ラウンド

〇和島大海（判定３―０）リカルド・ブラボ●

　▼第７試合　アトム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇平田樹（３回２分４２秒　リアネイキッドチョーク）リトゥ・フォガット●

　▼第６試合　フライ級総合格闘技　５分３ラウンド

〇和田竜光（判定２―１）伊藤盛一郎●

　▼第５試合　ストロー級総合格闘技　５分３ラウンド

〇山北渓人（２回１分３１秒　アームバー）黒澤亮平●

　▼第４試合　フライ級ムエタイ　３分３ラウンド

〇士門（判定３―０）ジョハン・ガザリ●

　▼第３試合　ストロー級キックボクシング　３分３ラウンド　

〇田丸辰（判定３―０）黒田斗真●

　▼第２試合　フライ級キックボクシング　３分３ラウンド

〇内藤大樹（判定３―０）陽勇●

　▼第１試合　バンタム級総合格闘技　５分３ラウンド

〇永井奏多（判定３―０）神部篤坊●