◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）追い切り＝４月２９日、栗東トレセン

ヴェルミセル（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ゴールドシップ）に激走の予感がする。この日の追い切りが非常に良く映った。鮫島克駿騎手を背に栗東・坂路を単走し、５１秒９―１２秒９。自らハミを取って機敏に登坂した。後肢で地面を蹴る動作が非常に力強く、推進力も十分。見守った吉村調教師は「予定より時計が速くなったけど、無理して出たわけではないですから。状態に関してはすごくいい。申し分のない状態で出せる」と仕上がりに太鼓判を押す。

動きの良さに加え、週末にかけての天気も気になるポイントだ。３０日からレース当日の５月３日まで、雨予報が中心。渋った馬場での開催となる可能性がある。そうなれば、稍重以上で【１・２・１・５】の道悪巧者にとって絶好の条件となる。稍重だった４走前の京都大賞典では、１５番人気ながら内から追い込んで３着。３連単４７万５５０円の高配当を呼び込んだ。

昨年のダイヤモンドＳで３着、２走前のステイヤーズＳは８着だったが、勝ち馬と０秒４差。３０００メートル以上の長丁場への適性は間違いなくある。今回は伏兵評価となりそうだが「頑張ってくれると思いますよ。雨は降ってほしい。京都大賞典くらい走れれば。そういう面がいろいろとかみ合えば」とトレーナーは期待をのぞかせる。渋った馬場なら怖い存在で、天気と芝の状態をしっかり精査して印を打ちたい。（山本 理貴）