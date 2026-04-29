【復縁したい人必見】やっぱり忘れられない…「元彼へのアプローチ方法」3選

別れてしまったけれど、やっぱり彼のことが忘れられない…。そんな人も多いのではないでしょうか？時間が経っても気持ちが変わらないのなら、もう1度関係をやり直す方法を考えてみるのもひとつの道。今回は、「復縁したい」と願うあなたに向けて、元彼に上手にアプローチするためのポイントを体験談やインタビューをもとにご紹介します。

連絡は“あくまで自然体”に始める

いきなり「会いたい」「復縁したい」といってしまうのは逆効果。 まずはLINEなどで軽い近況報告からスタートするのがいいかもしれません。 「元気にしてる？最近、◯◯の話を聞いて思い出したんだけど…」のように、会話のきっかけを自然につくるのがコツですよ。 あくまでも、さりげなく無理のないテンションで連絡を取ることで、彼も返信しやすくなるでしょう。

過去の自分との“変化”を見せる

「別れた原因」がなにだったのかを自分なりに振り返り、自分の変化をアピールすることも有効です。 たとえば、「あのときは感情的になりすぎてごめんね。今は冷静に話せるように意識してるよ」など、成長した自分を素直に見せることで、彼のなかで「もう1度向きあってみようかな」という気持ちが芽生えるかもしれません。 過去をなかったことにするのではなく、未来につなげる姿勢が大切ですよ。

“今も変わらず大切”な気持ちを、押しつけずに伝える

「あなたのことを今も大切に思っている」という気持ちを伝えることが復縁の第1歩。 ただし、それを押しつけるようにしてしまうと、彼の負担になってしまいます。 彼の自由を尊重しつつ、自分の思いをやわらかく伝えることが大切です。 「戻ってきてほしい」ではなく、「またそばにいたい」という温かい気持ちが伝われば、彼の心は動くはずですよ。 いかがでしたか？ 今回は、復縁したいときの上手なアプローチ方法についてご紹介しました。 復縁をするにあたって、過去を悔やむより、これからどう向きあっていきたいのかを彼に伝えることが大切です。 この記事を参考に、焦らず、少しずつ彼にアプローチをかけてみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部