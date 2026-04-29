◆陸上 織田記念国際（２９日、ホットスタッフフィールド広島）

女子１００メートル障害決勝で昨年の東京世界陸上代表の田中佑美（富士通）が１３秒０３（向かい風０・９メートル）で優勝した。１３秒０８の２位に福部真子（日本建設工業）、１３秒２０の３位に清山ちさと（いちご）が続いた。

日本歴代２位の記録を持つ中島ひとみ（長谷川体育施設）はまさかのフライング。一度スタートラインを離れたが、数分後に再びスタートに立ち、１３秒２６の４位でフィニッシュした。速報には「抗議中での競技」とされていたが、レース後に抗議が認められ、４位が確定した。

レース後、中島は状況を説明。「私自身、速く出てしまった意識は無かったので『一度（映像を）見せていただけませんか？』とお伝えしました。そこで『もう一回走って下さい』というお言葉をいただいて、走らさせていただきました。試合を止めてしまって、他の選手に申し訳ない気持が大きいです」と話した。

気持ちを立て直すことができず、レースは４番手でゴール。「１２秒台は出したいと思っていた」というが、難しい状況でのスタートは「さすがにいつもより抑えてしまった」と思うような記録は出せなかった。

次戦は５月１０日の木南記念（大阪）を予定。「もっとタイムは出していけると思っている。今の新しい形をどんどん良い感覚に変えていきたい」と話した。