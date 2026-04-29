ハウステンボス、“ミッフィーづくし”の期間限定メニューを食べてみた！ 桜を散らした抹茶ラテで春を満喫＜試食レポ＞
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、6月28日（日）まで、ミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」にて「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」が登場。これにあわせて、ミッフィーエリアでは春の訪れを感じさせる期間限定メニューを展開中です。今回クランクイン！トレンドは、注目のメニューを実際に食べてみたので、その味わいをレポートします。
【写真】ミッフィー型のパンがかわいい！ 「ミッフィーのお花畑BOX」の中身
■かわいすぎて食べるのがもったいない！
今回紹介するのは、アムステルダムシティにある「ホリデー・ピクニックカフェ」で販売されている4品。まずチェックした「ミッフィーのお花畑BOX」は、箱を開けると、ミッフィー型に抜いたサンドイッチやトマト、ブロッコリーなど色とりどりの野菜で表現されたお花畑が目の前に広がる一品。
食べ応えのあるたまごやベーコン、シャキシャキの野菜を挟んだサンドイッチをはじめ、ソーセージ、ポテトなどが入った満足度の高いセットは、持ち手付きの箱に入れて渡されるので、プチピクニック気分も楽しめます。
また、「ミッフィーのお花畑BOX」に追加で600円払うとセットにもできる「ミッフィーのスプリングソーダ」は、ほんのりピンク色の見た目が春らしいドリンク。一口飲めば、ピーチの甘さと炭酸の爽快感が口の中にはじけ、気分がスッキリしますよ。
さらに、スポンジケーキといちごを包み、たっぷりのクリームといちご、キュートなミッフィーのクッキーをトッピングしたクレープは、カラフルな景色のミッフィーエリアで写真を撮れば、SNS映え間違いなし！ ブーケを表現した、見た目も味も最高のスイーツはいかが？
それから、ほろ苦い抹茶ラテにクリームをのせ、塩漬けされた桜を散らした「ミッフィーのさくら抹茶ラテ」は、甘さ控えめで飲みやすく、大人の方にもオススメ。桜の塩気がアクセントになっていて、甘じょっぱい味わいがクセになりました。
ちなみに期間中に実施されている「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、春の花とミッフィーの世界観が融合しフォトスポットが多数登場。ミッフィーの世界観に包まれた空間で華やかな期間限定メニューを堪能しながら、春のハウステンボスを満喫してみては？
【写真】ミッフィー型のパンがかわいい！ 「ミッフィーのお花畑BOX」の中身
■かわいすぎて食べるのがもったいない！
食べ応えのあるたまごやベーコン、シャキシャキの野菜を挟んだサンドイッチをはじめ、ソーセージ、ポテトなどが入った満足度の高いセットは、持ち手付きの箱に入れて渡されるので、プチピクニック気分も楽しめます。
また、「ミッフィーのお花畑BOX」に追加で600円払うとセットにもできる「ミッフィーのスプリングソーダ」は、ほんのりピンク色の見た目が春らしいドリンク。一口飲めば、ピーチの甘さと炭酸の爽快感が口の中にはじけ、気分がスッキリしますよ。
さらに、スポンジケーキといちごを包み、たっぷりのクリームといちご、キュートなミッフィーのクッキーをトッピングしたクレープは、カラフルな景色のミッフィーエリアで写真を撮れば、SNS映え間違いなし！ ブーケを表現した、見た目も味も最高のスイーツはいかが？
それから、ほろ苦い抹茶ラテにクリームをのせ、塩漬けされた桜を散らした「ミッフィーのさくら抹茶ラテ」は、甘さ控えめで飲みやすく、大人の方にもオススメ。桜の塩気がアクセントになっていて、甘じょっぱい味わいがクセになりました。
ちなみに期間中に実施されている「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」では、春の花とミッフィーの世界観が融合しフォトスポットが多数登場。ミッフィーの世界観に包まれた空間で華やかな期間限定メニューを堪能しながら、春のハウステンボスを満喫してみては？