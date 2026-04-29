サッカーの明治安田J2・J3「百年構想リーグ」でモンテディオ山形は29日、アウェーで秋田と対戦し、2対0で敗れました。



前節まで4位のモンテディオ。3位の秋田とのダービーマッチ、負けられない“奥羽本戦”にアウェーで挑みます。

開始直後から攻める秋田。モンテディオも負けていません。





実況「ここは氣田が運ぶ」解説「いい奪い方してスピードありますしドリブルがうまいんで」さらに、前半18分、野嶽がクロスをあげるもヘディングでゴールを阻止。すると、前半29分でした。右サイドからのクロスからボールはそのままゴールへ。先制点を許します。その後も、秋田の攻勢が続きます。山形も、果敢に攻めますが…ディフェンダーに阻まれます。1点ビハインドで前半を折り返します。後半、巻き返したいモンテディオですが、後半21分でした。秋田が追加点。吉岡がこの日2点目となるゴールを左足で決めました。後がないモンテディオ。後半33分、高橋がドリブルで切り込みますがシュートは枠の外に。その後も攻防を繰り広げますが、2対0で試合終了。2節続いた隣県ダービーは、いずれも勝利を納められませんでした。モンテディオの通算成績は、6勝7敗で順位は、イーストAの10チーム中6位です。次節は、5月3日、ホームで栃木SCと対戦します。