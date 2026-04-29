大人が着やすい「ワンピ」揃ってます！【GU】いま買っておきたい「注目の春夏アイテム」

一枚でコーデが決まるワンピースあれば、忙しい朝の強い味方になってくれるはず。大人女性が手に取るなら、甘さ控えめできちんと感もあるアイテムがおすすめです。そこで今回は【GU（ジーユー）】から、上品な「大人ワンピース」をご紹介。春夏コーデの一軍として活躍してくれそうです。

一枚で洗練されたモードな雰囲気を演出

【GU】「Aラインロングワンピース by rokh」\4,990（税込）

全身をすっきりと縦長に見せられそうなAラインワンピース。ベルトでウエストをマークすれば、メリハリのあるシルエットに仕上がります。襟の後ろには大きめのリボンがついており、モードな中にさりげない甘さをプラス。大きめのパッチポケットがフロントのアクセントとして効いていて、きちんと感がありながらも個性を取り入れられそうです。

着まわし力高めなシャツワンピ

【GU】「フレアシャツワンピース（半袖）」\2,990（税込）

清涼感のあるシャツワンピースは、春夏コーデにぴったりなアイテム。襟付きできちんと感もキープしやすく、大人女性のコーデにおすすめです。高めのウエスト位置からのフレアシルエットで立体感を演出。華やかに着こなせそうです。一枚で着るのはもちろん、ボタンを外して羽織ったりボトムスをレイヤードしたり幅広い着まわしを楽しめます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。