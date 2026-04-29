「それどこの？」って聞かれそう♡【しまむら】プチプラだから挑戦しやすい！「柄スカート」

なんだかコーデが地味見え……。そんなときは、華やぎを添えてくれる柄アイテムの出番かも。柄物は少し勇気が必要という大人女性も【しまむら】のプチプラスカートなら挑戦しやすいはず。大人も穿きやすい柄で取り入れやすく、1,000円台のお手頃価格なので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

ストライプ柄スカートで装いに程よいアクセントを

【しまむら】「TT*AKASTスソフレアSK」\1,639（税込）

大人のデイリーカジュアルにもなじみそうな、爽やかなストライプ柄のスカート。さり気ない裾フリルが、程よい甘さをプラスします。広がりすぎないシルエットながら、後ろスリット入りで動きやすそう。ウエストはゴムと紐仕様になっています。Tシャツでカジュアルに仕上げたり、ブラウスでフェミニンに振ったり、幅広いスタイリングが楽しめる予感。

カーディガンと合わせてきれいめカジュアルに

カジュアルなストライプ柄スカートをきれいめに引き寄せるなら、カーディガンを合わせて上品にまとめてみて。こっくりとしたブラウンが、カジュアルな中にも大人な雰囲気を漂わせます。インナーにピンクのカーディガンを仕込んで、春らしいエッセンスをプラスするのも垢抜けのポイント。足元はスニーカーで爽やかに仕上げるのも良し、季節が進んだらサンダルで抜け感を出すのも◎

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writer：Emika.M