ラジコンを追いかけていた赤ちゃんが…4ヶ月後の姿に「将来有望！」の声続出
【画像を見る】赤ちゃんなのに操作がプロ並み！4か月後の成長っぷり
Instagramで2.6万いいねを集めた、赤ちゃんの驚くべき成長を捉えた投稿が話題です。
登場するのは、11ヶ月の男の子。4ヶ月前にはハイハイでラジコンのショベルカーを追いかけていたのに、今では自分の手で見事に操縦してしまう姿に注目が集まっています。
コメント欄には、「将来はオペレーター？」「天才すぎる！」といった驚きの声が寄せられました。
話題になったのは、べびもん育成中(@bebi_mon_ikuji)さんの投稿です。
4ヶ月前、ハイハイをしながら一生懸命追いかけていたのは、ショベルカーのラジコン。
まだ操縦することはできず、ただ夢中になって後を追う姿がなんとも愛らしいものでした。
それから4ヶ月。
投稿当時11ヶ月になった息子さんの手には、しっかりとリモコンが握られています。
なんと今度は、自分でショベルカーを操縦できるようにまで成長。
弧を描くようにスムーズにバックさせたり、倒れてしまっても自分で起こしたりと、操作は驚くほど安定しています。
思わず「本当に11ヶ月なの？」と目を疑ってしまうほどの腕前です。
スイスイと動くショベルカーを前に、息子さんは満面の笑み。
自分で動かせる喜びが伝わってきます。
息子さんの見事な操縦ぶりに、「AIかと思った」「将来は重機オペレーター？」「お見事！」といった驚きと称賛のコメントが寄せられました。
■日常の一コマへの思わぬ反響にびっくり！投稿主さんにインタビュー
投稿主さんに、今回の反響について伺うと、「たくさんの方に見ていただき、正直とても驚きました。共感や温かいコメントが多く、日々の何気ない出来事がこんなに広がるんだと実感しました」と話してくれました。
ご家族からは、「すごいね！」と喜びの声があったものの、普段通りのマイペースさも健在とのこと。
周囲から「見たよ！」と声をかけられることもあり、嬉しさを感じたそうです。
特に印象に残ったのは、「天才」「人生何周目？」といったコメントとのことで、育児の中で感じた“びっくりした瞬間”を共有できたことが嬉しかったと語ってくれました。
■できることがどんどん増える息子さん。次に見せた成長は…？
息子さんの操縦テクニックに驚く声が集まった今回の投稿。
投稿主さんにお話を伺うと、日々の中でもできることがどんどん増えているのだそうです。
「もうすぐ1歳2ヶ月になるのですが、最近やっと2、3歩ほど歩けるようになりました。ついこの前までハイハイだったのに、気づけば立ち上がって歩こうとしていて、成長の早さに驚いています」と投稿主さん。
「できることが増えるたびに嬉しい反面、『あっという間だなぁ』と少し寂しくも感じています。今この瞬間を大切にしたいと改めて思いました」とも語ってくれました。
そんな“あっという間の成長”は、今回のラジコンの操縦だけではありません。
別の投稿では、立ったまま洗面所のドアを開け閉めする姿も紹介されています。
10ヶ月の頃は、つかまり立ちでなんとかスライドドアを開けていた息子さん。
それが3ヶ月後にはしっかりと開け閉めできるまでに成長していました。
こちらも「上手！」「もうドア開けちゃうの？」と反響を呼んでいます。
息子さんが成長していく様子は、見ているだけでこちらも温かな気持ちになるものばかりです。
■日常の小さな成長がくれる幸せ
息子さんの成長を見守る日々について、投稿主さんは、「毎日の暮らしの中にある小さな幸せや成長を、これからも発信していけたらと思っています。少しでも共感や笑顔につながれば嬉しいです」と語ってくれました。
べびもん育成中(@bebi_mon_ikuji)さんのInstagramでは、3人のお子さんの日常の小さな成長や、思わずほおが緩む瞬間がたくさん記録されています。
ぜひ、実際の投稿で可愛らしい成長ぶりをのぞいてみてください。
文＝川端恵