グランスタ店長が選ぶ“リアルな手土産”ランキング発表！ 1位は店内で焼き上げるスイーツ
東京駅改札内のエキナカ商業施設“グランスタ東京”は、「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10 〜手土産（スイーツ）部門〜」を発表。1位には「Brick bake bakers by Patisserie ease」の「クラフトフィナンシェ（プレーン）」が選ばれた。
【写真】東京駅らしいビジュアル！ 2位の「東京鈴もなか」もおいしそう
■GWのお土産選びに
今回発表された「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10 〜手土産（スイーツ）部門〜」は、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、グランスタ東京＆丸の内に在籍するショップの各店長を対象とした任意投票の結果に基づき、年間を通して販売しているグランスタ東京限定販売商品をランキング化したもの。
1位に輝いた「Brick bake bakers by Patisserie ease」の「クラフトフィナンシェ（プレーン）」は、東京駅の赤レンガをモチーフにしたスイーツ。店内のオーブンで焼き上げており、焦がしバターのコクとアーモンドの香ばしさはリピーターの多い至福の味わいとなっている。
次いで2位には、「香炉庵 KOURO−AN」の「東京鈴もなか（4袋入）」がランクイン。香ばしい鈴型のもなかに、上品で甘さ控えめなこし餡と、もっちりとして柔らかな求肥を贅沢に閉じ込めた和菓子で、ひと口ごとに広がる餡の風味と求肥の食感はまさに絶品だという。
そのほか、3位に「ザ・メープルマニア」の「メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入」、4位に「東京あんぱん豆一豆」の「東京レンガぱん4個パック」、5位に「COCORIS」の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入」などがそれぞれ名を連ねた。
■ランキングBEST10
1位：「クラフトフィナンシェ（プレーン）」Brick bake bakers by Patisserie ease
2位：「東京鈴もなか 1箱（4袋入）」香炉庵 KOURO−AN
3位：「メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入」ザ・メープルマニア
4位：「東京レンガぱん4個パック」東京あんぱん豆一豆
5位：「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入」COCORIS
6位：「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス鰹と昆布のうまみだし味 4袋入」じゃがボルダ
7位：「プレミアムクロワッサンBOX 1箱（4個入）」Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND
8位：「クレームブリュレタルト 4個入」喫茶店に恋して。
9位：「チーズケーキサンド」Now on Cheese Hello， Tokyo Station！
10位：「キャラメルバターサンドイッチ 4個入」（NO） RAISIN SANDWICH
【写真】東京駅らしいビジュアル！ 2位の「東京鈴もなか」もおいしそう
■GWのお土産選びに
今回発表された「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10 〜手土産（スイーツ）部門〜」は、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、グランスタ東京＆丸の内に在籍するショップの各店長を対象とした任意投票の結果に基づき、年間を通して販売しているグランスタ東京限定販売商品をランキング化したもの。
次いで2位には、「香炉庵 KOURO−AN」の「東京鈴もなか（4袋入）」がランクイン。香ばしい鈴型のもなかに、上品で甘さ控えめなこし餡と、もっちりとして柔らかな求肥を贅沢に閉じ込めた和菓子で、ひと口ごとに広がる餡の風味と求肥の食感はまさに絶品だという。
そのほか、3位に「ザ・メープルマニア」の「メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入」、4位に「東京あんぱん豆一豆」の「東京レンガぱん4個パック」、5位に「COCORIS」の「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入」などがそれぞれ名を連ねた。
■ランキングBEST10
1位：「クラフトフィナンシェ（プレーン）」Brick bake bakers by Patisserie ease
2位：「東京鈴もなか 1箱（4袋入）」香炉庵 KOURO−AN
3位：「メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入」ザ・メープルマニア
4位：「東京レンガぱん4個パック」東京あんぱん豆一豆
5位：「サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入」COCORIS
6位：「Calbee＋×東京ばな奈 じゃがボルダチップス鰹と昆布のうまみだし味 4袋入」じゃがボルダ
7位：「プレミアムクロワッサンBOX 1箱（4個入）」Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND
8位：「クレームブリュレタルト 4個入」喫茶店に恋して。
9位：「チーズケーキサンド」Now on Cheese Hello， Tokyo Station！
10位：「キャラメルバターサンドイッチ 4個入」（NO） RAISIN SANDWICH