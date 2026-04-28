第３子妊娠中でフリーアナウンサーの本仮屋リイナが大きなお腹の最新姿を披露した。

２８日までに自身のインスタグラムを更新したリイナは、｢もっと写真残しておいた方がいいよ！！！」と、私より張り切って写真を撮ってくれる姉 昨日の投稿の写真も、この投稿写真も。」と、女優で姉の本仮屋ユイカが撮影したショットをアップ。ノースリーブのワンピース姿で大きなお腹を抱えた姿などを披露した。

「自分の意思と関係なく、ぐにゅぐにゅうごきまわる胎動を感じられるのも、もう残り少し。たとえ蹴られた場所が膀胱で、激痛だったとしても、この感覚をちゃんと覚えていたい」と続け、投稿を締めた。

この投稿には「スクスク育ってますね」「大切な瞬間が写真に収まリイナ」「大変さの一つ一つが命を育む証だし、その姿を残しておこうとするユイカさんの優しさも伝わって感動します」「リイナさんの笑顔を見ていると、お腹の中の赤ちゃんも幸せな気持ちなんじゃないかなと思います」「ユイカお姉さん優しい！」などの声が寄せられている。

女優・本仮屋ユイカの妹であるリイナは、東海テレビのアナウンサーとして活躍後、フリーに。プライベートでは２０１６年５月に結婚し、２０１７年２月に第１子男児、２０１９年５月に第２子女児の出産を公表。昨年１２月に第３子妊娠を公表した。