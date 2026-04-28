因縁の関係に決着！　新潟県の燕市と三条市が綱引き“5番勝負”　接戦の末、燕市が2年連続で勝利

長年ライバル関係にある新潟・燕市と三条市が綱引き大会で3回目の対決を行った。

接戦の末、燕市が2年連続勝利を収め、両市は健闘をたたえ合った。

長年のライバルが綱引き“5番勝負”

長年ライバル関係と言われてきた新潟県の燕市と三条市。

その因縁の関係に決着をつける！

ものづくりで有名な、新潟県の燕市と三条市は、江戸時代からライバル関係。

新幹線が開通する時には、どちらの市を駅の名前の前にするかで、譲らなかったことも。

見かねた元総理の田中角栄氏が…｢駅は“燕三条”、駅の所在地は“三条市”、高速道路のインターチェンジは“三条燕”とする｣と裁定した。

そんな中行われた、3回目となる綱引き大会。

第1回は三条市、2025年は燕市が勝利しているが…。

5本勝負の1、2回戦は燕市が勝利、3、4回戦は三条市が取り返し、タイに。

迎えた運命の5回戦！

接戦の末、燕市が2年連続で勝利した。

燕市民：

ことしも勝ててうれしい。来年も勝ちたい。

三条市民：

悔しかったけど楽しかった。

三条市民：

来年は絶対勝つ！

燕市民：

三条市と燕市が仲良くお互い高め合っていけたら。

2つの市は良きライバルとして、健闘をたたえあっていた。

（「イット!」4月28日放送より）