「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんのタモリさんをめぐる発言について、お笑い芸人のみなみかわさんが2026年4月23日に公開したYouTube動画で苦言を呈した。

「ただの無知識でようそんなこと言うな」

梶原さんは4月20日、YouTuber・ヒカルさんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演。その中でタモリさんについてヒカルさんが「全く面白くない」と酷評したところ、「俺は正直、そんなですよ」と同調したとも取れるコメントをしたことで炎上していた。

「【真骨頂】第１４８回復讐ラジオ〜バズりたいだけのヤツ黙っとけ！の回〜」と題した動画でみなみかわさんは、お笑いコンビ「にゃんこスター」のスーパー3助さんとの会話の中で、ヒカルさん・梶原さんによるタモリさん批判の話題になると、「触れたくもないよね、マジで」「と苦笑い。続けて、大人になり、芸人になってからタモリさんのすごさをわかってきたとした上で「ただの無知識でようそんなこと言うな」と述べた。

「人の心ないやつこそファミリーチャンネルやるんかな？」

ヒカルさんについて「あの人って、人のこといじる人がおもろいねんて。多分そうやねん。（島田）紳助さんとか（明石家）さんまさんとか、MCでみんなをいじる人がおもろいんやって。だから、チームプレーとか向いてないんやろうな」と分析。さらに「俺が気になったのは、カジサックがなんも否定しなかった」といい、梶原さんがかつて「笑っていいとも!」のレギュラーだったことを踏まえ「すごいよね。あんな『いいとも!』とか出てて。人の心ないよね。ほんまに人の心ないわって思うよね。人の心ないやつこそファミリーチャンネルやるんかな？」と批判した。

スーパー3助さんが「いきますね、今日（笑）。珍しく」と言うと、みなみかわさんは「いや別に攻撃とかじゃない。シンプルに感想。だってマジで意味わからんくない？ 世話になった人やで？」と理解できないと言った口ぶりで話していた。