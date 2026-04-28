現役引退を発表したりくりゅうペアが次世代エースのゆなすみペアへエールを送りました。

ミラノ・コルティナオリンピックでフィギュアスケート日本ペア勢初の金メダルと輝かしい成績を残した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが28日にそろって引退会見に出席しました。

共にオリンピックに出場した長岡柚奈選手・森口澄士選手ペアのゆなすみペアについて三浦選手は「持っているものは世界トップレベルと変わらないと思います。私たちもそうだったがたくさんのことを経験していって気持ちの面でも強くなれる部分があったと伝えました。後は経験を積むだけだと私自身は思っているので失敗を恐れずにたくさんのことを経験して色んな事を吸収していって欲しい」とエールを送ります。

木原選手も「彼らは近い将来世界大会でメダルを取れるっていうのは確実にそういった日が来ると思います。森口くんにはよくお話しさせていただいていて若いときからとにかく“食事に気をつけなさい”って。早い段階から栄養士と相談して食事を見直した方がいいよって伝えました。また自分はケガが多かったので、とにかくインナーをしっかりやるようにってことは伝えました」とアドバイスを授けたと言います。

「自信を持ってやるだけだと思うんです。持ってるものは本当にワールドクラスのものなので、とにかく自分を疑わずにどんなときも自信を持って試合に臨んでいて欲しい。絶対彼らはメダル取れると思うので、心から応援させていただいてます」とはっきり伝えました。