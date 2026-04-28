【衝撃】「それ有給っス」年末年始の休みは有給扱い!?しかも勝手に消化!?「計画年休」という謎のブラック制度に困惑【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
自身の妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を発信しているしゃけなかほい(@syake8989)さん。SNSで公開しているエッセイ漫画は、リアルな体験をもとにした内容で共感を集めている。本記事では、「【ブラック企業の日常13】有給が勝手に消える!?面接で確認しとけば良かった件」を取り上げるとともに、会社の「計画年休」について話を聞いた。
年末が近づいたある日、営業カレンダーを確認していたしゃけなかほいさんは、年末年始の休みに違和感を覚える。12月30日と1月2日から3日に「計画年休」と記されていたためである。
その意味を確かめようとすると、同僚のザツイさんから「それ有給が勝手に使われるやつっス」と告げられる。「有給なの？年末年始が？」と驚いて聞き返すと、「お盆と正月で5日間勝手に消えるっス」と説明され、思わぬ事実に戸惑うこととなった。
■説明なしの制度に広がる不信感
面接時には聞かされていなかった制度であることもあり、困惑はさらに大きくなる。「むっちゃケチっスよね」と語るザツイさんも詳細までは把握しておらず、会社の方針として運用されている様子だった。
営業していない期間にもかかわらず有給が消化される仕組みに納得できないまま、しゃけなかほいさんは言葉を失う。制度の存在を入社後に知るという状況は、働く側にとって大きな不信感につながるものだ。
■「計画年休」への率直な思い
インタビューでは、この制度に対する率直な考えも語っている。「年末年始やお盆休みに勝手に有給消化されるのは、ブラックあるあるだと思います。表向きは違法ではありませんという形ですが、営業してないのに有給だけ消化させるのどうかと思ってました。面接でも聞いてないですし、入社してカレンダー見て知りました」と、納得しきれない思いをそのまま言葉にしている。
■身近な違和感を描くリアルなエッセイ
日常の中で感じた違和感や不満を、ユーモアを交えて描くしゃけなかほいさんの作品は、多くの読者の共感を集めている。今回のエピソードも、働く人であれば一度は考えさせられるテーマだ。SNSやブログではほかにもさまざまな作品が公開されており、引き続き注目したい。
取材協力：しゃけなかほい(＠syake8989)
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