お風呂が苦手な猫をキレイにする方法7つ

猫を清潔に保つ方法は、何もシャンプーだけではありません。日常的なお手入れに少し工夫するだけでも、被毛や皮膚の状態をかなり整えやすくなります。まずは、負担の少ない方法から見ていきましょう。

1.ブラッシングを習慣にする

ブラッシングは、抜け毛やホコリを取り除くだけでなく、皮脂を全体に広げて被毛の状態を整える助けにもなります。

短毛の猫でも週に数回、長毛の猫ならできれば毎日少しずつ続けると、清潔を保ちやすくなります。毛玉予防にもつながるため、結果的に「汚れにくい体」を作る基本ケアといえるでしょう。

2.蒸しタオルでやさしく拭く

ぬるま湯で濡らして固く絞ったタオルで体を拭くと、表面の汚れや軽いニオイを落としやすくなります。

ポイントはゴシゴシこするのではなく、毛の流れに沿ってやさしくなでるように拭くことです。顔まわりはとくにデリケートなので、別のやわらかい布やガーゼを使うほうが安心です。

3.ペット用ウェットシートを使う

部分的な汚れには、ペット用ウェットシートが便利です。ただし、人用のものや香りの強いもの、アルコールが入っているものは避け、必ず猫用を選びたいところです。

使ったあとに軽くブラッシングして被毛を整えると、ベタつき感も残りにくくなります。

4. ドライシャンプー（泡・パウダー）を活用する

水を使わずに皮脂汚れや軽いニオイ対策ができるのが、ドライシャンプーのよいところです。

泡やパウダーをなじませてから拭き取ったり、ブラッシングしたりするタイプが多く、入浴が難しい猫にも使いやすい場合があります。ただし、猫は体を舐めるので、必ず猫用で安全性が確認されたものを選ぶことが大切です。

5.目やに・よだれ汚れは“部分洗い”で対応する

全身を洗わなくても、汚れた部分をこまめに拭くだけでも、十分に清潔な状態を保つことができます。目やにやよだれで固まった毛は、ぬるま湯で湿らせたコットンやガーゼを使って、少しずつやわらかくしながら落とすと負担が少なく済みます。

もし皮膚が赤くなっていたり、ただれていたりする場合は、先に動物病院へ相談したほうが安心でしょう。

6. トイレ後のお尻まわりはこまめにケアする

うんちや尿がお尻まわりに付いたままになっていると、ニオイだけでなく皮膚炎の原因にもなります。蒸しタオルや猫用シートでやさしく拭き取り、必要に応じて毛を短めに整えると、汚れが付きにくくなります。

とくに長毛の猫では、お尻まわりの清潔さがそのまま快適さにつながることも多いです。

7.部屋の環境を整えて“汚れにくくする”

猫の体は、体そのものだけでなく、生活している環境からも汚れの影響を受けます。

寝床や毛布をこまめに洗う、掃除をしてホコリを減らす、空気清浄機を活用するなどの工夫をすると、猫自身も清潔を保ちやすくなります。

それでも入浴が必要なとき

基本は洗わずに済ませられることが多い猫でも、状況によっては入浴が必要になることがあります。たとえば、次のような場合です。

べったりした汚れが全身についた 排泄物や油など、拭き取りだけでは落ちない汚れがある 皮膚病の治療で獣医師から洗浄を指示されている 肥満、シニア、関節痛などで自力の毛づくろいが難しい

こうしたケースでは、入浴が必要になることもありますが、その場合でも猫への負担をできるだけ減らす工夫が欠かせません。

入浴が必要なときの対処法

どうしても洗わなければならないときは、「短時間で終える」「怖がらせすぎない」ことがとても大切です。準備を整えてから始めるだけでも、猫のストレスはかなり変わります。

洗う前に爪を短くし、滑り止めを用意する

猫が驚いて暴れたときに備えて、あらかじめ爪を整えておくとお互いに安全です。

また、洗面台や浴室の床に滑り止めマットを敷いておくと、足元が安定して怖がりにくくなります。

シャワー音が苦手なら洗面器を使う

シャワーの音や勢いを嫌がる猫は多いため、洗面器でぬるま湯を少しずつかける方法のほうが負担が少ないことがあります。

いきなり全身にかけず、落ち着ける範囲から始めるほうがよいでしょう。

全身ではなく、汚れた部分から短時間で済ませる

最初から全身を洗おうとすると、猫の負担はかなり大きくなります。まずは本当に汚れている部分だけを短時間で洗うようにしたほうが、現実的で安全です。

「全部きれいにしなければ」と考えすぎないことも大事です。

ぬるめの温度で、体を冷やさない

お湯は猫の体温（38度前後）よりも少し低い35～37度程度のぬるま湯にし、洗っている最中も体温が奪われすぎないように気をつけます。

終わったらすぐにタオルで包み、水気をできるだけ取って、暖かい部屋で乾かすようにしましょう。

難しいときは無理せずプロに頼る

自宅での入浴がどうしても難しい場合は、無理をしないことが大切です。

猫に慣れたトリミングサロンや動物病院に相談すれば、より安全な方法で対応してもらえることがあります。

まとめ

お風呂が苦手な猫は、無理に洗うよりも、まず“洗わずにキレイにする方法”を知っておくことが大切です。ブラッシング、蒸しタオル、ドライシャンプー、部分ケアなどを組み合わせるだけでも、十分清潔を保てることは多いものです。

それでも入浴が必要なときは、短時間で負担を減らす工夫をし、難しければ無理せずプロに相談したほうが安心です。猫の気持ちと体の両方を守りながら、その子に合った清潔ケアを続けていきたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)