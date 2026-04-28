È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¡ß¥Äー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥³½Ð¤·¥Ø¥¢ÈäÏª¡ª¡ÈÇú¥¤¥±¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¹õ¥¹ー¥Ä¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Ë¡ª±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¿À¡¹²ö¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë①②
È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤Ë´¢¤ê¾å¤²¥Ø¥¢¤Î¡ÈÇú¥¤¥±¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
È¬ÌÚ¤Ï4·î27Æü¡¢¿À¡¹²öÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¹õ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹ー¥Ä¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢ÃãÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥Äー¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î´¢¤ê¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦Ï²¼¤ËÐÊ¤à²£´é¡£¤½¤·¤Æ2¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ÇÂç¤¤ÊÆ·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¬ÌÚ¤Ï¡Ö±«¤ÎÃæ¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ´¶¼Õ¤Ç¤¹ É÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢4·î29Æü¤Î±Ç²è¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö´Ö¤âÌµ¤¯¸ø³« ¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ª¡×¤È´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¤ä¤Ð¡×¡Ö¹õ¥¹ー¥Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¹õ¥¹ー¥Ä¤¬ÎÉ¤¯»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¤Ç¥¸¥§¥ó¥È¥ë¤ÇÀ¤³¦°ì¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ª¡×¡Ö¥Ð¥Á¥¤¥±¤¹¤®¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÃ»È±¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£