女優の萩原佐代子（63）が28日までにインスタグラムを更新。事故に遭い救急搬送されていたことを明かした。

萩原は自身の体調不良を心配するフォロワーの声を受け、「私は13年間、持病の経過観察中ですが、それとは別にここ数ケ月、水分を摂るだけでも激しくむせ、時には嘔吐してしまう状態が続いていました」と説明。耳鼻科で「慢性上咽頭炎」と診断され、治療を受けていたが「その時点でも症状は重く、遠距離移動への不安もあり、楽しみにしていた神戸での上映会は断念させていただきました」と予定をキャンセルした経緯を記した。

続けて「落ち込んだ気持ちのまま用事を済ませ、治療へ向かっていた4月22日−−事故に遭い、救急車で搬送されました」と切り出し、「西日暮里駅交番前の交差点で、暴走した自転車が人に衝突し、その方が飛ばされて私にぶつかり、私は道路に仰向けに倒れ動けなくなりました。そのとき、通りすがりの方々がすぐに助けてくださり、警察官の方、救急隊員の方も迅速に対応してくださいました。搬送先の病院では丁寧に診ていただき、幸い骨折はありませんでした。家族もすぐに駆けつけてくれました」と説明した。

「一歩違えば、まったく違う今だったかもしれません。だからこそ、今こうして生きていられることが、何よりの奇跡だと感じています」と伝え、「原因の分からない体調不良で心も沈み、感謝の気持ちを見失いかけていましたが、今回、原因が分かり治療が始まり、事故も軽症で済みました」とし、感謝をつづった。

萩原は80年代に放送された特撮テレビドラマ「ウルトラマン80」のユリアン／星涼子役や、スーパー戦隊シリーズ「科学戦隊ダイナマン」の立花レイ／ダイナピンク役などで知られる。