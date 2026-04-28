SNIDEL夏コレクション公開♡山下美月が魅せる旬スタイル特集

レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」が、女優・山下美月を起用した「SNIDEL SUMMER COLLECTION」を4月27日(月)12:00（正午）に公開。オフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINE、MASH STOREアプリにてWEB先行販売もスタートします。夏のおしゃれ心をくすぐる、洗練された新作ラインアップをチェックしていきましょう♡

山下美月が魅せる夏の本命ワンピース



今回のコレクションでは、1枚で華やかに決まるドレスが豊富に登場。

Dress20,900円は、上品さと女性らしさを兼ね備えた主役級アイテム。Shoes16,500円を合わせれば、デートやお出かけにもぴったりです。

Dress16,940円は軽やかな印象で、暑い季節にもさらりと着こなせる一着。

さらにHat17,600円、Pierced earrings4,950円、Dress18,920円、Shoes16,500円の組み合わせは、リゾート感漂う洗練コーデに。

Pierced earrings9,900円、Dress22,880円、Shoes23,980円のスタイリングは、特別な日にも映えるエレガントなムード。Bag17,930円を添えれば、全身バランスも美しくまとまります。

atmos pink×PUMA新作♡ギンガムチェックが映えるH-STREET別注モデル登場

着回し力抜群のトップス＆パンツ

甘さときちんと感を両立したBlouse19,800円は、大人フェミニン派におすすめ。Shoes16,500円と合わせれば、都会的で上品な着こなしに仕上がります。Pantsは参考商品です。

Hair accessories6,380円、Blouse14,960円、Pants13,640円、Shoes19,800円のLOOKは、トレンド感たっぷり。さりげなく個性を演出できるスタイルです。Socksは参考商品。

さらにBag14,960円は、毎日使いやすいサイズ感でオンオフ問わず活躍。夏コーデに抜け感をプラスしてくれる優秀アイテムです。

小物使いで差がつく夏スタイル

SNIDELらしい繊細なディテールは小物にも注目。Hair accessories3,740円は、簡単に旬顔になれる便利アイテム。

アップヘアやダウンスタイルにも合わせやすく、夏のヘアアレンジをより華やかに見せてくれます。

アクセサリーやバッグ、シューズまでトータルで揃えれば、コーディネートの完成度がぐっとアップ。トレンドを自然に取り入れたい方にぴったりです♪

この夏はSNIDELでときめく装いを♡

山下美月さんの透明感あふれる着こなしで披露されたSNIDEL SUMMER COLLECTIONは、フェミニンさと今っぽさを絶妙にミックスした注目ライン。

ワンピースから小物まで、夏のおしゃれを格上げするアイテムがそろいます。気になる新作は、オンラインストアや店舗で早めにチェックしてみてください♡