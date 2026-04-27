『旅の重さ』©松竹 『大学の若大将』©1961 TOHO CO.,LTD. 『必殺博奕打ち』©東映 『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』©KADOKAWA 1966 『大巨獣ガッパ』©日活

松竹、東宝、東映、KADOKAWA、日活の邦画5社は、各社の公式YouTubeチャンネルにおいて、旧作の映画本編を期間限定公開する特別企画『名作発掘！昭和100年、いま観たい映画 ～YouTube編～』 を4月28日～6月18日にかけて実施。期間中、毎週火曜日と木曜日の19時より期間限定で配信する。配信期間は各作品2週間限定。

大手邦画5社とキネマ旬報の共同企画「名作発掘！昭和100年、いま観たい映画 ブルーレイ&DVDコレクション」の連動企画として実施するもの。

この企画で選出された100本に関連する名作を、期間限定公開。さらに、100本に関連した予告編の一部も同時公開し、世代を超えて愛される昭和映画の魅力を伝えていく。

4月28日 「旅の重さ」 松竹 4月30日 「大学の若大将」 東宝 5月5日 「大巨獣ガッパ」 日活 5月7日 「必殺博奕打ち」 東映 5月12日 「大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン」 KADOKAWA 5月14日 「それから」 東映 5月19日 「疑惑」 松竹 5月21日 「キューポラのある街」 日活 5月26日 「化石の荒野」 KADOKAWA 5月28日 「社長漫遊記」 東宝 6月2日 「愛と死をみつめて」 日活 6月4日 「東京流れ者」 日活