まるっと真似するだけ！【GU】40・50代の爽やか見え♡「ブルー × ホワイトコーデ」

初夏の日差しに映える爽やかな着こなしを目指すなら、清涼感のあるカラーをコーデに取り入れたいところ。「ブルー × ホワイト」なら、大人も着こなしやすそうです。そこで今回は【GU（ジーユー）】スタッフさんによるブルー × ホワイトのお手本スタイルをご紹介。気になったらぜひ真似してみて。

シアーパーカ × 甘めスカートで涼しげに

爽やかなブルーのティアードスカートは、たっぷりのボリューム感が目を引く主役級の存在。歩くたび軽やかに揺れ、コーデに華やぎを添えてくれます。オフホワイトのシアーパーカを投入することで、さらに軽やかに。スニーカーで軽やかに仕上げるのも良し、サンダルでリゾートスタイルを楽しむのも◎

きちんと感と女性らしさを両立した最旬コーデ

顔まわりを華やかに演出するボウタイブラウスは、今季のトレンドアイテム。爽やかなブルーも相まって、好印象を与えられそう。かっちりとしたセンタープレス入りのパンツを合わせると、甘さをセーブしたきれいめの装いに。真っ白すぎないナチュラルカラーのパンツなら、肌なじみもよく気負わず穿ける予感。

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writer：Emika.M