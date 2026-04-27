27日（月）夕方は、東京都心も含め関東で雨が降っています。雨雲はゆっくりと東へ進んでいますが、いつやむのか。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■関東の雨 夜にはやむ予想

関東では27日（月）昼ごろに雨がやんで、午後は晴れ間の出た所もありました。しかし、昼過ぎになって再び西から急速に雨雲が広がっています。関東の雨は午後6時〜7時の間にほとんどの所でやむ予想ですが、沿岸部では午後8時頃まで残る所があるでしょう。

■28日に傘が必要なところは？ 山林火災続く岩手も恵みの雨

28日（火）の午後は、東北北部を中心に雨が降りそうです。岩手県の大槌町でも夕方〜夜にかけて雨雲がかかるでしょう。前日27日（月）よりも長い時間、しっかり降る予想です。また、午後は東北で大気の状態が不安定になるため、急な雷雨にご注意ください。

北海道も雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。上空に寒気が流れ込み、気温が大きく下がるため、雪のまじる所もあるでしょう。

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28日（火）の夜は東北南部や北陸、九州北部も雨が降りやすいでしょう。折りたたみの傘があるとよさそうです。

■関東〜西日本の太平洋側は晴れて汗ばむ陽気 北海道は急に冷え込む

28日（火）の日中は、東北南部〜九州南部にかけて日差しが届く見込みです。上空に暖かい空気が流れ込み、気温が上がりそうです。25℃以上の夏日の所が多くなるでしょう。

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朝の最低気温は前日と同じくらいか低い所が多いでしょう。札幌や秋田、新潟は前日より3℃低くなりそうです。

【28日（火）の予想最低気温】（）内は前日差、季節感

札幌 7℃（-3 5月上旬）

青森 8℃（±0 5月上旬）

仙台 11℃（±0 5月中旬）

新潟 11℃（-3 5月上旬）

東京 12℃（-2 平年並み）

名古屋 13℃（-1 5月上旬）

大阪 15℃（＋1 5月上旬）

福岡 16℃（＋2 5月中旬）

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日中の最高気温は北海道で、前日と比べて大幅に低くなりそうです。稚内6℃、網走5℃、北見8℃など寒くなりますので、体調管理にお気をつけください。

【28日（火）の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 12℃（-7 4月中旬）

青森 15℃（-3 平年並み）

仙台 21℃（＋6 5月下旬）

新潟 21℃（＋5 5月中旬）

東京 24℃（＋3 5月中旬）

名古屋 25℃（＋1 5月中旬）

大阪 25℃（＋1 5月中旬）

福岡 23℃（-1 5月上旬）

■ゴールデンウイーク間近 行楽日和の日はいつ？

29日（水・昭和の日）は全国的に雲が多いでしょう。東北南部や東日本を中心に雨の降る所もありそうです。30日（木）〜5月1日（金）にかけては、低気圧の影響で広範囲で雨が降る予想です。雨や風の強まる所もあるでしょう。2日（土）は本州付近で晴れますが、北海道は雨が降りやすい見込みです。3日（日・憲法記念日）は北日本と東日本で晴れるでしょう。西からは雨雲が広がる可能性があります。4日（月・みどりの日）は西日本・東日本中心に雨が降りやすいでしょう。

なお、北日本では28日（火）〜29日（水・昭和の日）にかけて、気温が下がり寒くなりそうです。服装選びにお気をつけください。