沢村一樹、90年代に一世を風靡したトヨタ“名車”と2ショット「自宅ガレージにて…と言いたいところですが、､」
俳優の沢村一樹（58）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。1980年代〜90年代に一世を風靡（ふうび）したトヨタ“名スポーツカー”との2ショットを公開した。
【写真】赤が似合う！沢村一樹、90年代に一世を風靡したトヨタ“名車”と2ショット
沢村は、真っ赤なワイドボディのトヨタ『スープラ』に寄りかかる2ショット写真を展開。“愛車”かと思いきや、「自宅ガレージにて…と言いたいところですが、､CMのセットにて・笑」とコメントを添えた。
この投稿に、「70スープラ！憧れの車でした！カッコいいですね！」「良く似合ってます 素敵！」「よくお似合いです…隣に座ってお出かけしたい！」「かっこいい〜 自家用車に見えますよ」など称賛の声が寄せられている。
同車は、もともとの『セリカXX』を1986年2月のモデルチェンジを機に、高性能かつ高級なスペシャルティカーとして独立。1986年から93年まで発売されたトヨタを代表するスポーツカーの初代モデル。高市早苗首相も、同車を購入し、22年間乗り続けたことでも知られている。
【写真】赤が似合う！沢村一樹、90年代に一世を風靡したトヨタ“名車”と2ショット
沢村は、真っ赤なワイドボディのトヨタ『スープラ』に寄りかかる2ショット写真を展開。“愛車”かと思いきや、「自宅ガレージにて…と言いたいところですが、､CMのセットにて・笑」とコメントを添えた。
この投稿に、「70スープラ！憧れの車でした！カッコいいですね！」「良く似合ってます 素敵！」「よくお似合いです…隣に座ってお出かけしたい！」「かっこいい〜 自家用車に見えますよ」など称賛の声が寄せられている。
同車は、もともとの『セリカXX』を1986年2月のモデルチェンジを機に、高性能かつ高級なスペシャルティカーとして独立。1986年から93年まで発売されたトヨタを代表するスポーツカーの初代モデル。高市早苗首相も、同車を購入し、22年間乗り続けたことでも知られている。