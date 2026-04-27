ニッポンハム「シャウエッセン」の公式「X」アカウントが4月27日、ベーコンのように使える「シャウスライス」を紹介しています。

【画像】え…本当に売ってるんだ… コチラがベーコンみたいな「シャウエッセン」です！

エイプリルフールじゃない…驚きの「シャウスライス」

公式アカウントは、「シャウエッセンをベーコンみたいに使えたらなぁ…って一度でも思ったことがある人に朗報です！」とコメント。ベーコンのようにスライスされた「シャウスライス」の写真を投稿しました。

「長さを生かして、皆さんはどんな風に使いたいですか」という公式アカウントの問いかけに、X上では「シンプルにふかしたジャガイモとタマネギと一緒に炒める！」「マッシュポテトの周りをぐるっとしてカリッとしたいです」「スープにします！」「のりみたいにおにぎりに巻きます」などのコメントが寄せられました。

また、「これでシャウエッセンを巻いたらますますおいしいかな？」「シャウエッセンに巻いて焼く」「ロングシャウエッセンに巻いて焼いて、ホットドッグにする」という、「シャウエッセン×シャウエッセン」のアイデアも見られました。

さらに、「4月1日の投稿かと思った（笑）」「今日は4月1日じゃないぞ」「こんなのが出たのか」「売ってるのを見たことない…」という声も上がり、「エイプリルフール」の投稿であるかのように、ユーザーを驚かせたようです。

ニッポンハムの公式サイトによると、「シャウエッセン」に仕上げる前の肉で作られた製品はほかに、ブロック形の「シャウブロック」、ハムのような円形のタイプの「シャウスライス」も販売されています。

