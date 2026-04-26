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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

正しい姿勢、負担の無い姿勢が大事なのはわかっていても、スマホやPCに熱中しているとつい頭が前に出がち。いわゆるスマホ首になっていろんな影響が出ることも……。

そんな悪習慣を物理的に解決してくれるのがmachi-yaに登場した「ネックサポーター」。韓国のオフィスチェアメーカーが開発し、胸部支点とあごで首を自然な角度へ導いてくれるというもの。

1回15分、1日数回の使用で良い癖が身につくそうなので詳しく見ていきましょう。

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首の位置を適切にサポート

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「ネックサポーター」は名前のとおり首を支えて良い姿勢維持を助けてくれるアイテム。

あごを台の上に乗せ、そこにかかる荷重を身体（胸部）で支えるのがポイント。頭部は重い部位なので形状はユニークですが理に叶った設計ですね。

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スマホやノートPCなどに熱中していると顎が突き出た状態になり、頭の重さを頚椎で支えにくくなってしまうのが問題。本製品はそれを防ぎ、正しい位置へと戻るのをサポートしてくれるのがポイントです。

1回15分、1日3回

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使用方法は簡単で、PC作業やスマホなどで遊ぶときに装着するだけ。装着した見た目はちょっと大げさですが、圧迫感や息苦しさもなく首が前に出るのを防げるそうですよ。

時間は1回あたり15分・1日3回が目安とのことなので、疲れて姿勢が悪くなるタイミングで使うと良さそうです。

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使っていくうちに自然と姿勢も維持しやすくなるのだそう。

快適な着け心地の工夫

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密着して汗が気になる顎台には通気孔が設けられておりムレを軽減。

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素材もシリコン製で取り外してお手入れもできるので衛生的ですね。バンドもウェットスーツ素材で収縮性と耐久性に優れるネオプレン製。アゴ部分と同様に取り外して洗うことも可能です。

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重量は114gと軽量。現代病とも言われるスマホ首が気になる人はお試しあれ。

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Source: machi-ya