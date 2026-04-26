アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で、銃声とみられる複数回の大きな音が響き、トランプ大統領らが急きょ、会場から退避しました。トランプ大統領は無事だということです。

【写真を見る】【速報】トランプ大統領出席の夕食会で銃声とみられる複数回の大きな音 トランプ氏は退避し無事 SNSに「銃撃犯は拘束された」

トランプ大統領は25日夜、首都・ワシントンのホテルで開かれていたホワイトハウス記者会が主催する夕食会に出席していました。

その最中、銃声とみられる複数回の大きな音が響き、トランプ大統領らが警護担当者らとともに会場から急きょ、退避しました。

トランプ大統領は無事で、けがは無いということです。

トランプ大統領はその後、SNSに「シークレットサービスと法執行機関は素晴らしい仕事をしてくれた。彼らは迅速かつ勇敢に行動した」などと投稿し、「銃撃犯は拘束された」などと書き込みました。

夕食会にはメラニア夫人のほかバンス副大統領や複数の閣僚も出席していましたが、これまでのところけが人などの情報はありません。