圧巻2ゴールの上田綺世が“鹿島る”! フェイエノールトの勝利に攻守で貢献
[4.25 エールディビジ第31節 フェイエノールト 3-1 フローニンゲン]
オランダ・エールディビジは25日に第31節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはフローニンゲンに3-1で勝利。上田はフル出場で2ゴールを記録し、先発出場の渡辺は後半29分までプレーした。
試合は前半11分にDFジョーダン・ボスのゴールで先制。21分には獲得したPKを上田が決め切り、自身リーグ戦24得点目で2-0とした。
後半23分、上田がダメを押す。PA手前でパスを受けると、反転しながら相手DFをかわしきる。一連のスムーズな動作から放った右足シュートに、相手GKは身動きできず。リーグ戦25得点目で3-0とした。
フェイエノールトは後半41分に1失点。44分には上田がCKフラッグ付近で体を張ってボールをキープする。そのまま逃げ切り、4試合ぶりの白星に貢献した。
オランダ・エールディビジは25日に第31節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはフローニンゲンに3-1で勝利。上田はフル出場で2ゴールを記録し、先発出場の渡辺は後半29分までプレーした。
試合は前半11分にDFジョーダン・ボスのゴールで先制。21分には獲得したPKを上田が決め切り、自身リーグ戦24得点目で2-0とした。
フェイエノールトは後半41分に1失点。44分には上田がCKフラッグ付近で体を張ってボールをキープする。そのまま逃げ切り、4試合ぶりの白星に貢献した。
日本代表エースの鬼キープ#上田綺世 がコーナー付近で— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 25, 2026
相手プレーヤー2人を近づけさせない
最後まで大活躍
エールディヴィジ第31節
⚔️ フェイエノールト v フローニンゲン
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