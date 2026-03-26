[4.25 エールディビジ第31節 フェイエノールト 3-1 フローニンゲン]

　オランダ・エールディビジは25日に第31節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはフローニンゲンに3-1で勝利。上田はフル出場で2ゴールを記録し、先発出場の渡辺は後半29分までプレーした。

　試合は前半11分にDFジョーダン・ボスのゴールで先制。21分には獲得したPKを上田が決め切り、自身リーグ戦24得点目で2-0とした。

　後半23分、上田がダメを押す。PA手前でパスを受けると、反転しながら相手DFをかわしきる。一連のスムーズな動作から放った右足シュートに、相手GKは身動きできず。リーグ戦25得点目で3-0とした。

　フェイエノールトは後半41分に1失点。44分には上田がCKフラッグ付近で体を張ってボールをキープする。そのまま逃げ切り、4試合ぶりの白星に貢献した。