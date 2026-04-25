人気占い師が「あなたの本当の姿」を言い当てる「30秒心理テスト」





運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





30秒で分かるあなたの深層心理

今回は不定期でお届けしている心理テストをみなさんにご用意しました。30秒で回答できるテストであなたの深層心理がわかります。ぜひ楽しんで試してみてください。





【QUESTION】



あなたがふだん観ている動画配信サービスやSNSなどの作品で、最も多いジャンルはなんですか？ 次の中から一番近いものを選んでください。





1.リアリティショーやラブストーリー

2.考察系や急展開のある作品

3.アニメーションやキャラクター作品





【ANSWER】



この心理テストから分かるのは、『失敗からのおすすめの立ち直り方』です。







【１を選んだあなた…】

1を選んだあなたは、『美味しいモノ・特別感のあるモノを食べる』ことで、立ち直りが早くなるタイプでしょう。胸がキュンとするような作品を好む人は、ご褒美感のあるモノ（特にグルメ）で、立ち直りに向けてのテンションを上げることが出来る傾向があります。外食でなくても、デパ地下グルメやスイーツを買って帰るなどもおすすめです。







【２を選んだあなたは…】

２を選んだあなたは、『同業の人など、価値観の近い人との会話』で、立ち直りが早くなるタイプでしょう。自分なりの展開予測や考察をするのが好きな人は、ディスカッションをして誰かと一緒に頭の中を整理する事で、気持ちの切り替えが早まる傾向があるので、会話の時間を増やすといいでしょう。







【３を選んだあなたは…】

３を選んだあなたは、『ショッピングで物欲を満たす』ことで立ち直りが早くなるタイプでしょう。フィクション作品を好む人は、根が真面目で、実生活で羽目をはずすような行動を控える傾向があります。欲しいけれど我慢をしていたモノや、推し活としてグッズを買うなどをすると、心がスッキリと晴れやすいでしょう。







香りで運気を操る方法

実は香りは風水の世界で運気アップにいいと言われています。今回は、今年の流れがよくなるアロマの香らせ方や引き寄せたい運気別にとくにいい香りをぷりあでぃすさんに伺いました。







「空間全体」を香らせる

風水の世界で「よい香りは運気を引き寄せる」とされています。空間を浄化したり、よい縁をもたらしてくれたり、開運体質を目指すなら取り入れない手はありません。何度かお伝えしていますが、今年は「二黒土星」の「土の気」の年です。アロマで部屋に香りを巡らすなら、アロマストーンやテラコッタ製のアロマポットを使うと、より良い気が入ってくるでしょう。







気持ちを穏やかに保つ「オレンジ系の香り」

そしてオススメの香りが、ネロリやマンダリンなどオレンジ系です。ネロリはビターオレンジの花から抽出され、心を穏やかにする効果が期待できるので「天然の精神安定剤」とも呼ばれるほど。また、マンダリンには気分をリフレッシュし、心を明るくしてくれる働きがあります。好みの香りを選んでみてください。







陽の入りづらい部屋はお香を焚くとGOOD

北側に位置し、光が入りづらいような部屋や窓がない場所などは、アロマよりもお香を焚くのもいいでしょう。お香の煙で気を巡らすと、気がよどみやすいところが浄化されるのでおすすめです。







恋愛運をアップさせたいなら「ローズ&イランイラン」

レッド ローズ コロン 100mL 21,560円／ジョー マローン ロンドン ７種類のバラをミックス。気分によって香水を使い分けていたダイアナ妃が唯一使っていた英国ブランドはジョー マローン ロンドン。※諸説あり。

まず恋愛運をアップさせたいなら、女性の魅力を高めてくれる香りを身にまとうとよいでしょう。女性に人気の「ローズ」は恋愛運を全体的に底上げしてくれると言われています。



また、「永遠の愛」や「乙女の香り」といった花言葉もある「イランイラン」は愛を深めたいときに最適。官能的な香りは愛され度や幸福感を高めてくれるでしょう。







金運を招く「ジャスミン&ウッディ」

トム フォード ビューティ ウード・ウッド オード パルファム スプレィ 30mL 25,850円／＠cosme TOKYO

金運をアップさせたいなら、風水で“金運を招く植物”とされる「ジャスミン」は、その香りにも効果があると言われています。濃厚なフローラルな香りがリラックス効果を高め、大切な商談や打ち合わせの日などにもオススメ。



また「サンダルウッド」や「ユーカリレモン」など「ウッド系」の香りは、心を鎮めるとされており、浪費したい気持ちや衝動買いを落ち着かせる効果が期待できるでしょう。







美容運アップが期待できる「ミント&ラベンダー」

「ランボー」パフューム 100ml 36,300円／セリーヌ オート パフューマリー（セリーヌ ジャパン）

最後は美容運をアップさせたいときにオススメの香りについて。まず「ミント系」の香りは悪い運気を浄化するパワーを持っているので、心身の不調を感じているときに使うと◎。



また、リラックス効果の高い「ラベンダー」は、気持ちを落ち着かせたり、安眠へ導いたりしてくれる香りと言われています。ストレスを減らし、ぐっすり眠ることで、肌や髪のツヤにも変化が出てくるでしょう。







仕事運アップには「レモンやオレンジなどの柑橘系」

アクア デッラ レジーナ 50mL 15,400円／サンタ・マリア・ノヴェッラ・ジャパン 約500年以上前、フランスのアンリ2世へ嫁ぐカテリーナ・ディ・メディチのために作られた香水。グラスやレモンの爽やかな柑橘類が漂うように香り、徐々に上品なパウダリーノートに変化。





フルーツとして身近な存在の「レモン」は、古代エジプトでは毒消しに使われたという説もあります。風水では、精神的な不安や混乱を解消する効果があるとされていて、仕事で追い込まれたり行き詰ったりしたときに、明るい気持ちにさせてくれるでしょう。



また「オレンジ」は、新しい人と縁を結んだり、仲を深めたりする効果も期待できます。仕事で人間関係を円滑にしたいとのぞむ人にトライしてみてほしい香りです。





いかがでしたか？

香りなら、インテリアのバランスを気にせず取り入れられるので、手軽さも良好。ぜひ楽しみながらハッピーを呼び込みましょう。