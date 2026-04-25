どどーーーーんッッ！！【3COINS】大容量 & おしゃれ♡「キッチン消耗品」

【3COINS（スリーコインズ）】では、調理器具や収納グッズなど、キッチン関連のアイテムも多数登場中。そんな中でも、大容量 & おしゃれな「キッチン消耗品」をピックアップします。キッチンのインテリアにこだわりたい人なら、“生活感”を抑えたスリコのキッチン消耗品は、要チェックと言えそう。今回は、今すぐチェックしてほしいスリコのペーパータオルとまな板シートをご紹介します。

そのまま使えて大容量のペーパータオル

手を拭いたり、ちょっとした汚れを掃除したりするときに役立つ、ペーパータオル。毎日、何かと使う機会が多いため、ストックしていてもあっという間に無くなってしまうという人も多いのでは。また、専用ケースに詰め替えて使っているが、なかなか面倒……というお悩みも。スリコの「下から取れるペーパータオル700枚350組」なら、パッケージのまま吊り下げておいても十分におしゃれ見えするデザインが嬉しいポイント。さらに、350組という大容量で、\330（税込）というお手頃価格も◎

使い捨てシートで手間なく衛生的に

調理時にあると助かる「箱入り汚れ防止まな板シート（50枚入り）」。いつものまな板の上にこのシートを敷けば、汚れや臭いを移すことなく、衛生的に生肉や生魚の調理が可能です。装飾を徹底的に排除し、必要な情報のみを残したミニマルデザインのボックスに入っており、そのまま置いてもおしゃれなインテリアの邪魔にならないはず。シートにマス目が入った使いやすい工夫も嬉しいポイント。50枚入りで\330（税込）です。

毎日のように使う消耗品は、そのまま使える大容量のタイプで詰め替えや買い替えの手間を省くのが正解かも！ スリコのキッチン消耗品なら、大容量なだけでなく見た目もおしゃれなので、調理中の気分を上げるのにも活躍しそう。ぜひお近くの店舗や公式オンラインストアでチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる