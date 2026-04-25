お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が25日までにXを更新。包茎手術のCMに登場していたことが判明した。

ナダルは22日放送のTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）で、番組収録2週間前に包茎手術をしていたと自ら告白していた。

ナダルは台東区内にあるクリニックのXのポストを引用。自身が広告塔となっている35％オフのCMポストを引用した上で「今こそ剥いちゃって！！！ 術後すぐは狭い隙間注意 ナダル」とつづっていた。

このポストに対し「水ダウを広告に使ったのか」「こういう事やったんかー！」「めちゃくちゃおもろいのに全然バズってない。それがまたおもろい」「なるほどー…CMゲットしてわけだ」「この流れ神がかってます」などと書き込まれていた。

ナダルは22日の放送で「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へと誘き出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に2週連続で登場。千葉県酒々井町の小屋に“監禁”され、「身代わりジェスチャークイズ」に挑戦した。

身代わりの芸人がジェスチャークイズに正解すると、小屋のシャッターが10センチずつ上がっていく仕組み。収監から10時間半後、クイズ3人目の正解者のおかげで、シャッターが下から30センチまで上がった。そして30センチの隙間に体をねじ込んで脱出を試みるも下腹部のところで引っかかり「ちんちんの皮が痛い」と声を絞り出した。その後「俺、包茎手術したばっかやぞ！」「痛ーい！」「何で俺、こんな時に手術してもうてん！」「クソ！」などと絶叫。番組ナレーションで「2週間前に包茎手術」「まだ抜糸もしていない」などと明かされた。