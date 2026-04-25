『タツキ先生は甘すぎる！』第3話 “タツキ”町田啓太、部屋に閉じこもる少女に息子の姿を重ねる
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日の今夜放送される。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第3話あらすじ
もうすぐ学校は夏休みの時期。タツキたちは『ユカナイ』で一泊してBBQやゲームをする「ユカナイキャンプ」を予定中。そんな中、小学6年生の橘寧々（本屋碧美）の母・珠美（黒川智花）がやって来て今月で退会したいと申し出る。
寧々は塾とピアノに行く以外は部屋に閉じこもっているらしい。ひきこもりになることを心配する珠美にタツキは「ひきこもりを楽しめてるかもしれないんで」と発言。その場にいたしずく（松本穂香）も困惑するのだった。
珠美が持ち帰った『ユカナイ』のチラシに載っている“ビーズアート”に興味を持ち、寧々が久しぶりにやって来る。タツキたちとビーズで馬のアートを上手に作り始めるが、色を自分で決めることができない。そんな寧々に窮屈な思いを感じ取ったタツキは、息子の蒼空（山岸想）の姿を重ねてしまう。
その晩、寧々の家では、塾に行かせたい父・行雄（忍成修吾）と、ピアノを続けさせたい珠美の意見が対立。「寧々はどうしたい？」という問いに寧々は答えられずにいた。
ある時、寧々は塾の近所でキャンプの買い出し中だったタツキに遭遇。塾への足が止まり『ユカナイ』でビーズアートに没頭する…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】比嘉愛未がタツキ（町田啓太）の元妻・優を演じる
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
もうすぐ学校は夏休みの時期。タツキたちは『ユカナイ』で一泊してBBQやゲームをする「ユカナイキャンプ」を予定中。そんな中、小学6年生の橘寧々（本屋碧美）の母・珠美（黒川智花）がやって来て今月で退会したいと申し出る。
寧々は塾とピアノに行く以外は部屋に閉じこもっているらしい。ひきこもりになることを心配する珠美にタツキは「ひきこもりを楽しめてるかもしれないんで」と発言。その場にいたしずく（松本穂香）も困惑するのだった。
珠美が持ち帰った『ユカナイ』のチラシに載っている“ビーズアート”に興味を持ち、寧々が久しぶりにやって来る。タツキたちとビーズで馬のアートを上手に作り始めるが、色を自分で決めることができない。そんな寧々に窮屈な思いを感じ取ったタツキは、息子の蒼空（山岸想）の姿を重ねてしまう。
その晩、寧々の家では、塾に行かせたい父・行雄（忍成修吾）と、ピアノを続けさせたい珠美の意見が対立。「寧々はどうしたい？」という問いに寧々は答えられずにいた。
ある時、寧々は塾の近所でキャンプの買い出し中だったタツキに遭遇。塾への足が止まり『ユカナイ』でビーズアートに没頭する…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。