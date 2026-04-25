北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉に ３０代妻の遺体を遺棄した疑いがあるとして２４日、北海道警察が同市職員の３０代男性を事情聴取した。現在、動物園は休園中で、２９日に再開予定だったが、捜査が長引けは後ろ倒しもある。

旭山動物園は市営で、市職員は動物園勤務だった。妻の関係者が連絡が取れなくなっているとして警察に相談していた。市職員は「焼却炉に妻の遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしただけでなく、妻の殺害についてもほのめかしているという。

この日、警察は焼却炉周辺を捜査したが遺体は発見されていない。旭川市役所の担当者は焼却炉について、「園内の動物が亡くなったら死因を調べるために解剖をします。その後、死骸を焼却するところです」と説明。焼却炉のある建物には解剖を行う獣医と飼育員が入ることができ、一般客は立ち入れない敷地にある。

ゴールデンウイーク直前の不穏な出来事に衝撃が広がっている。旭山動物園は動物のありのままの行動を見せる「行動展示」で人気のスポット。冬期営業を終えて今月８日から休園となり、夏期営業の準備のため今は休園中。２９日に再開を予定しているがスケジュールに影響が出かねない。

前出の市役所担当者は「事案が発生して警察が園内で捜査しているときに、捜査と並行して開園するということは考えられない。捜査を注視して、場合によっては後ろにずらすこともあり得る。検討中です」と話した。

ＳＮＳでは「ＧＷ営業できないんじゃねえの」「来月旭山動物園に行く予定なのにどうなるのこれ」「嘘でしょ」と悲鳴が上がっている。

警察は遺体が燃やされた可能性も視野にいれて捜査を続けている。