タレントの安西ひろこが聴力検査の結果を報告し、持病について思いをつづった。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「久しぶりの耳鼻科へ行ってきました。聴力検査の結果、残念ながら聴力は変わっていませんでした」という。

安西は昨年１２月に突発性難聴を公表。１２月に入って急に左耳が聞こえづらくなり、検査したところ診断されたと明かした。「先生からは『突発性難聴になってから４ヶ月が経っているので聴力は固定されていると思うので治る事は厳しいです！治療は終わりです！』耳なりは慣れるしかない！との事でした」と医師から言われたそうだ。

病気と付き合っていくしかない、改めてショックを受けた様子。「自分自身分かっていた事だけど私も人間なので目の前で言われると心にず〜んときますね！」。左耳が突発性難聴になると、右耳もなる可能性があるそうで、定期的に聴力検査を受けることにしたそう。「突発性難聴は原因が分からない。私は、これからも増えていく現代病だと思ってます」と言い聞かせるようにつづる。「今、突発性難聴になっている方、そして、自分の気持ちと反面、これからなってしまう方。『自分だけじゃない！』『孤独じゃない！』『人間は適応能力があるので必ず慣れていく！』と思うと安心します。そして〜私もいます！〜」と同じ病気を抱える患者に呼びかけた。