佐野らーめんなどサービスエリアグルメが満載！東北道・佐野SA(上り線)がリニューアルした「ドラマチックエリア佐野」誕生！
東北自動車道・佐野サービスエリア(上り線)が2026年3月17日に「ドラマチックエリア佐野(上り線)」としてリニューアルオープン。上下線を歩いて行き来できる環境を活かし、SA全体を1つの公園のように楽しめる“佐野パークSA”として生まれ変わった。佐野らーめんをはじめとしたご当地グルメ、地域色豊かなお土産、隈研吾建築都市設計事務所監修の開放的な建築デザインなど、旅の途中で立ち寄りたくなる魅力が詰まったスポットとなっている。
【写真で見る】「ドラマチックエリア佐野」で楽しめるSAグルメ！
■ 佐野らーめん、佐野市産寿宝卵のオムライス、さのまる焼き…SAグルメが大充実！
今回のリニューアルで特に注目したいのが、佐野らーめんを中心に栃木の食を満喫できるグルメの充実ぶりだ。エリア内にはフードコート、レストラン、テイクアウトコーナー、キッチンカーでSAグルメが堪能できる。
■フードコート
フードコートは客席数215席を備え、以前よりも大きく拡張された開放的な空間となっている。大きな木天井の中に白い天井が浮かぶようなデザインが取り入れられており、明るくゆったりとした雰囲気の中で食事を楽しめるのが特徴だ。
メニューは、佐野の名物グルメを中心に栃木の味覚がそろう。なかでも注目は、佐野市の人気店「麺屋 ようすけ」がSAに初登場したこと。店主と地元製麺工場、SAスタッフが共同開発した麺とスープを使った佐野らーめんを24時間提供する。ここでしか味わえない一杯だ。
さらに、佐野発祥の大根そばや鹿沼名物のニラそばが楽しめる「みかも庵」、餃子や定食などボリューム満点のメニューがそろう「くろはかま亭」など、ドライブ途中の食事にぴったりの店舗が並ぶ。ご当地グルメからしっかり食べられる定食まで、幅広いメニューがそろうのも魅力だ。
おすすめメニュー
・ようすけ plus チャーシューメン 1280円
・大根そば＆ニラそば 合盛り 880円
・ようすけ餃子定食 980円
■レストラン「SANO SKY DINER」
落ち着いた雰囲気のレストランでは、栃木県産食材を使った本格メニューを楽しめる。
ザ・キャピトルホテル東急「オリガミ」出身の笹木シェフが監修。足利マール牛100％ハンバーグやヤシオマスのソテー、佐野市産寿宝卵を使ったオムライスなど、地域食材の魅力を堪能できる料理がそろう。
おすすめメニュー
・足利マール牛100％ハンバーグ 1680円
・栃木県産ヤシオマスのソテー 1680円
・佐野市産寿宝卵のオムライス 1400円
■テイクアウトコーナー
テイクアウト専門の「旅のイロドリカフェ」では、ドライブのお供にぴったりの軽食やスイーツを販売する。
なかでも注目は、佐野ブランドキャラクターをモチーフにした「さのまる焼き」。天明鋳物の焼き器で焼き上げるオリジナルメニューで、佐野らーめん風味の生地やあんこ味などを楽しめる。
おすすめ商品
・さのまる焼き(らーめん味) 330円
・フラッフィードーナツ 450円
・サザスペシャリティコーヒー(ホット) 430円
・佐野らーめん風コロッケ 380円
屋外にはキッチンカーも登場。餃子やクレープ、サンドなど多彩なメニューがそろい、気軽に立ち寄れるグルメスポットとしてにぎわいを見せる。
■佐野らーめん商品がずらっと並ぶ「らーめんウォール」がすごい！ショッピングコーナー
土産コーナーでは、35種類以上の佐野らーめん商品をそろえる「らーめんウォール」が目を引く。天井まで続く木格子の壁一面にらーめん商品が並ぶ光景は圧巻だ。
佐野らーめんだけでなく、ショッピングコーナーには栃木を中心に、群馬・茨城・東北など周辺地域の名産品も充実。若手生産者と開発した商品やホテル品質の焼き菓子なども販売されている。
■エリアのあちこちに「さのまる」発見！
佐野市のブランドキャラクター「さのまる」に出合えるのも、このエリアの見どころの一つだ。
テイクアウトメニューの「さのまる焼き」をはじめ、施設内のデザインやモニュメントなど、さまざまな場所でさのまるを発見できる。思わず写真を撮りたくなるスポットが多く、ドライブの思い出づくりにもぴったりだ。
また、佐野市の高校生プロジェクト「sanoteens」との連携も実施。高校生がデザインしたラッピング自動販売機など、地域と一体になった取り組みも行われている。
■上下線を行き来して楽しめる「佐野パークSA」
「ドラマチックエリア佐野(上り線)」は、上下線を徒歩で行き来できる立地を活かし、サービスエリア全体を一つの“パーク”として楽しめる新しいコンセプトで整備された施設。上り線はグルメやショッピングが充実した商業エリア、下り線は芝生広場やユニークなベンチなどを備えたくつろぎの空間となっており、双方を行き来しながら思い思いの時間を過ごせる。
NEXCO東日本が展開する「ドラマチックエリア」は、地域の魅力を発信するSA・PAブランド。特産品やご当地グルメを豊富にそろえ、旅の途中でその地域ならではの“旅のドラマ”に出合える場所を目指している。
■隈研吾さん監修のデザインが生み出す開放的な空間
施設の内外装デザインは、世界的建築家の隈研吾建築都市設計事務所が監修。
大きく外に開いた木調の大屋根が特徴で、屋外と屋内の境界をゆるやかにつなぐ設計となっている。光が差し込む明るい空間と木の温もりを感じるデザインにより、従来のサービスエリアのイメージを覆す洗練された空間に仕上がっている。
また、屋根のパネルをリズミカルに傾けることで、風に揺れるような軽やかな表情を演出。旅の途中に立ち寄る場所でありながら、建築としても楽しめるスポットになっている。
■ドライブの目的地にもなるサービスエリア
最近のサービスエリアは休憩だけの場所ではなく、目的地として楽しめるスポットへと進化している。
「ドラマチックエリア佐野」はその象徴ともいえる存在だ。佐野らーめんの食べ比べや地域のお土産探し、建築デザインの鑑賞など、楽しみ方は多彩。上下線を行き来できる構造もユニークで、散歩するような感覚でエリア全体を巡れるのも魅力だ。
東北道を利用する際はもちろん、栃木観光の途中に立ち寄るスポットとしても覚えておきたいサービスエリアといえる。
東北自動車道 佐野SA(上り線)
住所：栃木県佐野市黒袴町1010
アクセス：東北自動車道 佐野SA(上り線)
営業時間：店舗により異なる
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■ 佐野らーめん、佐野市産寿宝卵のオムライス、さのまる焼き…SAグルメが大充実！
今回のリニューアルで特に注目したいのが、佐野らーめんを中心に栃木の食を満喫できるグルメの充実ぶりだ。エリア内にはフードコート、レストラン、テイクアウトコーナー、キッチンカーでSAグルメが堪能できる。
■フードコート
フードコートは客席数215席を備え、以前よりも大きく拡張された開放的な空間となっている。大きな木天井の中に白い天井が浮かぶようなデザインが取り入れられており、明るくゆったりとした雰囲気の中で食事を楽しめるのが特徴だ。
メニューは、佐野の名物グルメを中心に栃木の味覚がそろう。なかでも注目は、佐野市の人気店「麺屋 ようすけ」がSAに初登場したこと。店主と地元製麺工場、SAスタッフが共同開発した麺とスープを使った佐野らーめんを24時間提供する。ここでしか味わえない一杯だ。
さらに、佐野発祥の大根そばや鹿沼名物のニラそばが楽しめる「みかも庵」、餃子や定食などボリューム満点のメニューがそろう「くろはかま亭」など、ドライブ途中の食事にぴったりの店舗が並ぶ。ご当地グルメからしっかり食べられる定食まで、幅広いメニューがそろうのも魅力だ。
おすすめメニュー
・ようすけ plus チャーシューメン 1280円
・大根そば＆ニラそば 合盛り 880円
・ようすけ餃子定食 980円
■レストラン「SANO SKY DINER」
落ち着いた雰囲気のレストランでは、栃木県産食材を使った本格メニューを楽しめる。
ザ・キャピトルホテル東急「オリガミ」出身の笹木シェフが監修。足利マール牛100％ハンバーグやヤシオマスのソテー、佐野市産寿宝卵を使ったオムライスなど、地域食材の魅力を堪能できる料理がそろう。
おすすめメニュー
・足利マール牛100％ハンバーグ 1680円
・栃木県産ヤシオマスのソテー 1680円
・佐野市産寿宝卵のオムライス 1400円
■テイクアウトコーナー
テイクアウト専門の「旅のイロドリカフェ」では、ドライブのお供にぴったりの軽食やスイーツを販売する。
なかでも注目は、佐野ブランドキャラクターをモチーフにした「さのまる焼き」。天明鋳物の焼き器で焼き上げるオリジナルメニューで、佐野らーめん風味の生地やあんこ味などを楽しめる。
おすすめ商品
・さのまる焼き(らーめん味) 330円
・フラッフィードーナツ 450円
・サザスペシャリティコーヒー(ホット) 430円
・佐野らーめん風コロッケ 380円
屋外にはキッチンカーも登場。餃子やクレープ、サンドなど多彩なメニューがそろい、気軽に立ち寄れるグルメスポットとしてにぎわいを見せる。
■佐野らーめん商品がずらっと並ぶ「らーめんウォール」がすごい！ショッピングコーナー
土産コーナーでは、35種類以上の佐野らーめん商品をそろえる「らーめんウォール」が目を引く。天井まで続く木格子の壁一面にらーめん商品が並ぶ光景は圧巻だ。
佐野らーめんだけでなく、ショッピングコーナーには栃木を中心に、群馬・茨城・東北など周辺地域の名産品も充実。若手生産者と開発した商品やホテル品質の焼き菓子なども販売されている。
■エリアのあちこちに「さのまる」発見！
佐野市のブランドキャラクター「さのまる」に出合えるのも、このエリアの見どころの一つだ。
テイクアウトメニューの「さのまる焼き」をはじめ、施設内のデザインやモニュメントなど、さまざまな場所でさのまるを発見できる。思わず写真を撮りたくなるスポットが多く、ドライブの思い出づくりにもぴったりだ。
また、佐野市の高校生プロジェクト「sanoteens」との連携も実施。高校生がデザインしたラッピング自動販売機など、地域と一体になった取り組みも行われている。
■上下線を行き来して楽しめる「佐野パークSA」
「ドラマチックエリア佐野(上り線)」は、上下線を徒歩で行き来できる立地を活かし、サービスエリア全体を一つの“パーク”として楽しめる新しいコンセプトで整備された施設。上り線はグルメやショッピングが充実した商業エリア、下り線は芝生広場やユニークなベンチなどを備えたくつろぎの空間となっており、双方を行き来しながら思い思いの時間を過ごせる。
NEXCO東日本が展開する「ドラマチックエリア」は、地域の魅力を発信するSA・PAブランド。特産品やご当地グルメを豊富にそろえ、旅の途中でその地域ならではの“旅のドラマ”に出合える場所を目指している。
■隈研吾さん監修のデザインが生み出す開放的な空間
施設の内外装デザインは、世界的建築家の隈研吾建築都市設計事務所が監修。
大きく外に開いた木調の大屋根が特徴で、屋外と屋内の境界をゆるやかにつなぐ設計となっている。光が差し込む明るい空間と木の温もりを感じるデザインにより、従来のサービスエリアのイメージを覆す洗練された空間に仕上がっている。
また、屋根のパネルをリズミカルに傾けることで、風に揺れるような軽やかな表情を演出。旅の途中に立ち寄る場所でありながら、建築としても楽しめるスポットになっている。
■ドライブの目的地にもなるサービスエリア
最近のサービスエリアは休憩だけの場所ではなく、目的地として楽しめるスポットへと進化している。
「ドラマチックエリア佐野」はその象徴ともいえる存在だ。佐野らーめんの食べ比べや地域のお土産探し、建築デザインの鑑賞など、楽しみ方は多彩。上下線を行き来できる構造もユニークで、散歩するような感覚でエリア全体を巡れるのも魅力だ。
東北道を利用する際はもちろん、栃木観光の途中に立ち寄るスポットとしても覚えておきたいサービスエリアといえる。
東北自動車道 佐野SA(上り線)
住所：栃木県佐野市黒袴町1010
アクセス：東北自動車道 佐野SA(上り線)
営業時間：店舗により異なる
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